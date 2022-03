Tennis

Tennis : Rublev s'enflamme totalement pour Nadal !

Publié le 19 mars 2022 à 16h35 par La rédaction

Alors qu’il pourrait retrouver Rafael Nadal lors de la finale du Masters 1000 d’Indian Wells, Andrey Rublev est revenu sur la carrière de l’Espagnol, qu’il considère comme étant le meilleur du monde.

Andrey Rublev réalise un très bon début de saison. En 2022, le Russe a disputé 20 matchs pour un total de 18 victoires. Titré à l’ATP 250 de Marseille et à l’ATP 500 de Dubaï, le joueur de 24 ans est toujours en lice au Masters 1000 d’Indian Wells et pourrait être sacré pour la 3ème fois de l’année. Opposé à Taylor Fritz pour les demi-finales, le numéro 7 mondial pourrait ensuite retrouver Carlos Alcaraz ou Rafael Nadal en cas de qualification pour la dernière étape. Admiratif de l’homme au 21 Grands Chelems, Rublev est revenu sur la carrière ainsi que l’imprévisibilité de ce dernier.

«Rafa est le meilleur de l'histoire»