Tennis

Tennis : Tsonga reçoit un énorme message pour Roland-Garros !

Publié le 19 mars 2022 à 22h35 par La rédaction

Président de la Fédération française de tennis, Gilles Moretton a laissé entendre que Jo-Wilfried Tsonga pourrait obtenir une invitation pour disputer Roland-Garros.

Le prochain Roland-Garros sera-t-il le dernier de Jo-Wilfried Tsonga ? Agé de 36 ans, le finaliste de l’Open d’Australie 2008 n’a pas échappé aux blessures ces dernières saisons. Redescendu à la 215ème place mondiale en simple, le joueur français n’a, pour l’instant, pas un classement assez bon pour intégrer directement le tableau final de Roland-Garros. Une invitation pourrait être nécessaire pour Jo-Wilfried Tsonga, mais aussi pour d’autres stars comme Lucas Pouille ou Stan Wawrinka, sur le chemin du retour.

« Si Jo venait à demander une wild-card pour Roland-Garros… »