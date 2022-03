Tennis

Tennis : Cette sortie forte sur la comparaison entre Nadal et Alcaraz !

Publié le 19 mars 2022 à 14h35 par La rédaction

Alors que Carlos Alcaraz est régulièrement comparé à Rafael Nadal, Alberto Molina ne veut pas entendre de tels rapprochement entre les deux joueurs.

Carlos Alcaraz est un phénomène. À seulement 18 ans, l’Espagnol impressionne, lui qui reste sur 12 victoires lors de ses 13 derniers matchs, et qui a été récemment couronné à l’ATP 500 d’Acapulco. Toujours en lice au Masters 1000 d’Indian Wells, le numéro 19 mondial va affronter son idole, Rafael Nadal, lors des demi-finales. Alors qu’Alcaraz est régulièrement comparé au numéro 4 mondial en raison de sa nationalité et de sa précocité, son agent Alberto Molina préfère ne pas faire de rapprochement.

«Ce qu’il veut, ce n’est pas devenir le nouveau Nadal, c’est devenir Carlos Alcaraz»