Tennis

Tennis : La grosse confidence de Nadal sur sa blessure !

Publié le 17 mars 2022 à 15h35 par La rédaction

Alors qu’il semble intouchable depuis le début de l’année 2022, Rafael Nadal a vécu un match difficile face à Reilly Opelka, notamment en raison de sa blessure.

Impérial depuis le début de saison, Rafael Nadal a vécu un match plus compliqué face à Reilly Opelka. Opposé à l’Américain pour le compte des 8èmes de finale du Masters 1000 d’Indian Wells, l’Espagnol s’est finalement imposé (2-0), mais en allant deux fois au tie-break. Le numéro 4 mondial est donc toujours en lice pour remporter un 4ème titre en 2022, et sera opposé à Nick Kyrgios lors des quarts de finale. S’il a tout de même réussi à surmonter ce match, Nadal avoue avoir ressenti une grosse gêne.

« Aujourd’hui, c’était pire que les autres jours »