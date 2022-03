Tennis

Tennis : Kyrgios revient sur son coup de sang !

Publié le 18 mars 2022 à 15h35 par La rédaction

Comparé à Alexander Zverev suite à son coup de sang à l’Indian Wells, Nick Kyrgios tient à mettre les choses au clair, ceci était un accident.

Opposé à Rafael Nadal pour les quarts de finale du Masters 1000 de l’Indian Wells, Nick Kyrgios s’est incliné (7-6, 5-7, 7-4) face à l’Espagnol. Cependant, après le serrage de main habituel à la fin du match, l’Australien a laissé exploser sa frustration. Le numéro 132 mondial a balancé sa raquette sur le court, avant que celle-ci se dirige vers un ramasseur de balle, qui l’a esquivé de peu. Immédiatement, ce geste a été comparé au coup de sang d’Alexander Zverev, qui a frappé avec insistance dans la chaise d'un arbitre à Acapulco au mois de février.

« Ça n’a rien à voir avec Zverev. C’était un accident »