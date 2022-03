Tennis

Tennis : L’étonnant coup de gueule poussé par Rafael Nadal !

Publié le 20 mars 2022 à 15h35 par La rédaction

Malgré sa victoire en trois sets contre Carlos Alcaraz, Rafael Nadal a tenu à pousser un petit coup de gueule contre les conditions de jeu, notamment le vent.

Invaincu en 2022 et qualifié pour la finale de l’ATP d’Indian Wells, Rafael Nadal marche sur l’eau cette année. Le Majorquin réalise le meilleur début de saison de sa carrière et est bien parti pour remporter un nouveau titre. Ce qui n’empêche pas l’Espagnol d’être agacé par des faits de jeu, dont un surprenant : le vent. Face à Carlos Alcaraz, Rafael Nadal a longtemps été gêné par les conditions climatiques, et il n'a pas manqué de le faire savoir.

«Cela devient injouable pour moi»