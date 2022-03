Tennis

Tennis : L’énorme aveu de Rafael Nadal après sa première défaite de l’année…

Publié le 21 mars 2022 à 9h35 par La rédaction

Invaincu en 2022 jusque là, Rafael Nadal s’est incliné en deux sets en finale de l’ATP d’Indian Wells face à Taylor Fritz. Une défaite qui s’explique en grande partie par ses pépins physiques.

Elle était attendue, mais personne ne l’avait vu venir ce dimanche. Opposé à Taylor Fritz en finale de l’ATP d’Indian Wells, Rafael Nadal a connu sa première défaite de l’année. Un revers en deux sets que l’Américain doit à son talent mais aussi à la fébrilité physique de l’Espagnol. Embêté par son corps durant toute la rencontre, Rafael Nadal n’a presque jamais pu lutter. Une défaite au goût amer pour le Majorquin…

«J'ai profité de choses que je n'aurais jamais imaginé pouvoir revivre quelques mois plus tôt»