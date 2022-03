Tennis

Tennis : Gaël Monfils explique sa défaite à Miami !

Publié le 28 mars 2022 à 9h35 par A.D.

Ce lundi, Gaël Monfils a été écarté par Francisco Cerundolo au tournoi de Miami. Après sa défaite, le Parisien a tenté d'expliquer sa défaite.

Après avoir écarté Oscar Otte, Gaël Monfils a fait face à Francisco Cerundolo en 16ème de finale du tournoi de Miami. Toutefois, la rencontre ne s'est pas du tout passée comme le Parisien l'aurait espéré. En effet, Gaël Monfils a été battu en deux petits sets par l'Argentin ce lundi (6-2, 6-3). Après la rencontre, le Français a livré son analyse de la rencontre et a donné son explication de sa défaite.

«Dès qu'on est à peu plus en dedans, ça ne pardonne pas»