Tennis

Tennis : Cette sortie inquiétante sur Rafael Nadal avant Roland-Garros !

Publié le 27 mars 2022 à 18h35 par La rédaction mis à jour le 27 mars 2022 à 18h47

Victime d’une fissure à une côte, Rafael Nadal devrait être de retour pour Roland-Garros, mais Mats Wilander estime que le timing sera serré.

Après avoir réalisé l’un des meilleurs débuts de saison de sa carrière, Rafael Nadal vit désormais une période compliquée. Impérial, le Majorquin a remporté successivement l’ATP 250 de Melbourne, l’Open d’Australie et l’ATP 500 d’Acapulco. Alors qu’il était en finale du Masters 1000 d’Indian Wells pour remporter un 4ème titre et poursuivre son invincibilité en 2022, le numéro 3 mondial s’est finalement incliné en deux sets face à Taylor Fritz. Si l’Espagnol expliquait dernièrement ressentir des douleurs dans la poitrine, notamment durant ce match, cela est dû à une côte fissurée, identifiée après la rencontre. Forcé de prendre une pause afin de se remettre de cette blessure, Nadal manquera le début de la saison sur terre battue, et le Masters 1000 de Monte-Carlo. S’il devrait toutefois être de retour pour le début de Roland-Garros (22 mai au 5 juin), Rafa ne sera probablement pas totalement prêt aux yeux de Mats Wilander.

« Ce sera très, très serré pour qu’il soit prêt »