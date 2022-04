Tennis

Tennis : Cette énorme sortie sur le retour de Rafael Nadal !

Publié le 30 avril 2022 à 18h35 par La rédaction

Blessé depuis près d’un mois et demi, Rafael Nadal ne sera pas en pleine forme durant Roland-Garros, selon Patrick Mouratoglou.

Le retour de Rafael Nadal sur les courts approche. En effet, après avoir réalisé un début d’année exceptionnel, avec 20 victoires consécutives et 3 titres remportés, le Majorquin a été contraint de s’éloigner des terrains en raison d’une blessure. Absent durant le début de la saison sur terre battue, sa surface favorite, le joueur de 35 ans participera bien au Masters 1000 de Madrid, qui se tiendra du 3 au 14 mai prochain. Toutefois, alors que ce tournoi devrait être la seule apparition de Rafa avant Roland-Garros, son état de forme lors du Grand Chelem ne devrait pas être optimal, selon Patrick Mouratoglou.

« Il n’arrivera pas au top »