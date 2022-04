Tennis

Tennis : Ce message fort sur la comparaison entre Nadal et Alcaraz !

Publié le 27 avril 2022 à 18h35 par La rédaction mis à jour le 27 avril 2022 à 18h41

Alors que Carlos Alcaraz affiche un incroyable niveau de jeu depuis le début d’année, Alex Corretja pense qu’il deviendra le meilleur joueur du monde, et dépassera des légendes.

La folle ascension de Carlos Alcaraz continue. Déjà titre à l’ATP 500 de Rio de Janeiro ainsi qu’au Masters 1000 de Miami, le phénomène de 18 ans a rajouté un nouveau trophée à son armoire en s’imposant également à l’ATP 500 de Barcelone ce dimanche. Alors qu’il semble actuellement intouchable, l’Espagnol a intégré le top 10 mondial et est régulièrement rapproché de son idole, Rafael Nadal, en raison de sa précocité et de sa nationalité. Une comparaison qui tombe sous le sens pour Alex Corretja, qui semble sous le charme d’Alcaraz.

« Je suis sûr à 100% qu’il va devenir numéro un mondial »