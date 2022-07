Tennis

Djokovic, Federer… Le clan Nadal se paye Kyrgios

Publié le 13 juillet 2022 à 23h35 par Baptiste Lefilliatre

Alors qu'il a disputé ce dimanche la première finale de Grand Chelem de sa carrière face à Novak Djokovic à Wimbledon, Nick Kyrgios ne fait pourtant pas l'unanimité dans le monde du tennis. L'Australien a justement reçu les critiques de Toni Nadal, oncle et ancien entraineur de Rafael Nadal.

Depuis ses grands débuts sur le circuit professionnel ATP lors de l'année 2013, Nick Kyrgios n'était jamais parvenu à se hisser en finale d'un Grand Chelem. C'est chose faite désormais, puisqu'il a disputé dimanche dernier la finale de Wimbledon, qu'il a perdue face au numéro 7 mondial Novak Djokovic (4-6, 6-3, 6-4, 7-6 (3)). Mais avant de réussir à aller au bout d'un tournoi du Grand Chelem, l'Australien a mis de très longues années pour y arriver. Pendant longtemps, au cours de la dernière décennie, celui qui est classé à la quarantième place du classement ATP était considéré comme un grand espoir du tennis. Les observateurs lui prédisaient un avenir glorieux, parmi les meilleurs joueurs du monde. Malheureusement pour lui, Kyrgios n'a jamais vraiment réussi à confirmer les espoirs placés en lui, n'étant toujours pas vainqueur d'un tournoi du Grand Chelem, et loin du top 10.

Un jeu atypique

Pourtant, ce n'est pas le talent qui manque à Nick Kyrgios. Rapide, athlétique, ce dernier est capable de sortir des coups spectaculaires de sa raquette, disposant d'un service et d'un coup droit vraiment très puissants. Toutefois, le joueur âgé de 27 ans ne se fait hélas pas remarquer uniquement par son jeu. Kyrgios est régulièrement l'auteur de gestes d'humeur ou d'écarts de comportement, que ce soit sur le court ou en dehors. Malgré cela, il a réussi à obtenir sa place en finale du plus prestigieux des tournois de tennis : Wimbledon, en sortant certains points ubuesques, que ce soit par de services à la cuillère, ou en se plaçant différemment sur le gazon londonien.

Toni Nadal ne valide pas la manière de jouer de Kyrgios

Un jeu bien différent des autres joueurs, qui lui a valu les critiques d'un personnage bien connu du tennis mondial : Toni Nadal. L'oncle et ancien entraineur de Rafael a donné son avis sur la façon de jouer de Kyrgios : « Il a la mauvaise habitude de frapper trop de balles de n’importe quelle façon, essentiellement sans faire attention et en mauvaise position. Dans le tennis d’aujourd’hui, en raison de la vitesse à laquelle la balle va, il n’y a pas d’autre choix que de chercher une bonne position pour avoir un bon contrôle » a-t-il déclaré dans des propos rapportés par We Love Tennis .

« Le tennis est un sport de répétition, plutôt que spectaculaire »