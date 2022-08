Tennis

Les étonnants calculs de Medvedev pour terrasser Nadal

Actuellement numéro un mondial devant Alexander Zverev et Rafael Nadal, Daniil Medvedev est conscient qu'il aura beaucoup de mal à tenir sa place jusqu'à la fin de la saison. Et alors qu'il a près de 1500 points d'avance sur Rafael Nadal au classement ATP, le Russe redoute déjà une folle remontée du Majorquin. Comme il l'a confié lui-même, Daniil Medvedev voit Rafael Nadal lui passer devant, à moins qu'il ne réussisse à faire un sans faute jusqu'à la fin de l'année.

Très performant ces derniers mois, Daniil Medvedev a réussi à se hisser jusqu'à la première place du classement ATP une première fois pendant deux semaines, détrônant Novak Djokovic. Une performance qui l'a comblée de bonheur, même si la période était courte.

« Si ça me fait peur ? D’une bonne manière, en fait. C’est certain que je voudrais être n°1 pendant une période plus longue que deux semaines. On verra comment cela va se passer avec Wimbledon et avec le reste. Je voudrais engranger les meilleurs résultats déjà ici. On m’a dit que si j’arrive en finale, je serais n° 1 mondial, ce serait génial ; c’est une grande source de motivation. Ce n’est pas non plus une source de pression, parce que je suis ravi d’y être parvenu déjà une fois. Je me rappelle à Indian Wells, j’ai perdu le match contre Gaël Monfils. Bon, j’ai perdu et c’est là que j’ai su que j’allais perdre la place de n°1 et je me suis dit ‘bon, ce n’est que 2 semaines’. Je suis allé sur Internet, sur Google et j’ai regardé qui était resté n° 1 pendant la période la plus courte. Il y avait Pat Rafter qui l’a été pendant seulement une semaine et pourtant, c’était une légende ; Carlos Moya aussi, deux semaines. Si on m’avait posé la question, je n’aurais pas annoncé de telles statistiques. Et si on m’avait parlé de Moya et des autres, je n’aurais pas su, j’aurais pu dire 6 mois, un an. On ne pourra jamais m’enlever que j’ai déjà eu la place de n° 1, parce que peu de joueurs peuvent s’en vanter de toute façon » , a déclaré Daniil Medvedev en conférence de presse à la fin du mois de mai.

Alors qu'il a réussi à retrouver sa place de numéro un mondial, devant Alexander Zverev, Daniil Medvedev sait déjà que le plus dur sera de rester au sommet du classement ATP. Et plutôt que de craindre l'Allemand, le Russe redoute déjà une remontada de Rafael Nadal, qui réalise une très grosse première partie de saison. Et pourtant le Majorquin affiche actuellement près de 1500 points de retard (7625 pour le Russe et 6165 pour l'Espagnol) sur Daniil Medvedev.

