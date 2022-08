Tennis

Roland-Garros, Nadal... L'annonce de Zverev sur son grand retour

Lourdement blessé durant son match face à Rafael Nadal à Roland-Garros, Alexander Zverev est en pleine rééducation. S’il espère pouvoir participer à l’US Open, cela parait être compliqué en raison du peu de temps restant avant le début du tournoi. Malgré tout, l’Allemand poursuit son entrainement, bien qu’il ne veuille pas forcer afin de prévenir une éventuelle rechute.

Pour la 1ère fois depuis 2003, Novak Djokovic, Rafael Nadal et Roger Federer sont sortis du top 3 mondial cette saison, bien que le Majorquin soit désormais revenu sur la dernière marche du podium. A l’inverse d’autres joueurs ont réussi à atteindre leur meilleure place. Ainsi, Daniil Medvedev s’est emparé du trône, tandis qu’Alexander Zverev est son dauphin. L’Allemand aurait même pu rêver plus grand en allant s’imposer à Roland-Garros. Cependant, tout ne s’est pas terminé comme prévu pour lui.

La terrible blessure de Zverev

Alors qu’il avait montré quelques difficultés lors des premiers tours de Roland-Garros, Alexander Zverev est monté en puissance au fil du tournoi. Opposé à Rafael Nadal en demi-finale, l’Allemand évoluait à un niveau très élevé. S’il avait perdu le premier set, celui-ci réussissait tout de même à mettre en difficulté le Majorquin. Cependant, le joueur de 25 ans n’aura pas pu aller au bout du match. Alors que les deux hommes arrivaient au tie-break du 2ème set, après déjà plus de 3h de jeu, le natif d’Hambourg a vu sa cheville tourner en bout de course. Si les cris et pleurs de Zverev ne laissaient pas vraiment de doute sur son abandon à Roland-Garros, une question se posait alors, celle de son retour. Et le principal intéressé a coché une date importante.

Sa participation à l’US Open est incertaine

Dernier grand rendez-vous avant l’US Open, le Masters 1000 de Montréal est un passage très important pour les joueurs qui veulent retrouver du rythme avant le Grand Chelem. Malheureusement, Alexander Zverev est contraint d’abandonner sa place au Canada en raison de sa blessure, comme cela a été officialisé. S’il ne pourra pas se préparer suffisamment, celui-ci espère secrètement pouvoir fouler les courts du Flushing Meadows Corona Park, comme l’a expliqué un membre de son entourage : « Sascha se remet bien et espère toujours être prêt pour l'US Open. Cependant, il est encore trop tôt pour dire s'il pourra y participer ou non » , bien que le principal intéressé dise qu’il ne reviendra que quand « je me sentirai capable de gagner. Que mon tournoi de reprise soit un Grand Chelem ou pas, peu importe » .

