Tennis : Le message fort de Kyrgios sur ses soucis psychologiques

Dans la forme physique de sa vie et affichant un niveau de tennis très élevé, Nick Kyrgios a traversé des moments durs. Le fantasque australien s'ouvre depuis plusieurs semaines sur la dépression qu'il a subi. Au plus bas psychologiquement, il souligne le rôle important qu'a joué Naomi Osaka pour l'aider à aller mieux.

Nick Kyrgios est dans une forme étincelante, sans doute la meilleure de sa carrière. Néanmoins, il traverse à nouveau un coup de mou psychologiquement. Après avoir connu la dépression, l'Australien est très éprouvé de sa magnifique saison, ponctuée par sa finale à Wimbledon. Vient s'ajouter à sa fatigue physique, la fatigue mentale dont il a déjà souffert. Il revient d'ailleurs sur cette période compliquée où il a été soutenu par l'ancienne numéro une mondial Naomi Osaka.

« Naomi m’a beaucoup aidé à ce sujet »

A nouveau touché mentalement, Nick Kyrgios s'ouvre de plus en plus au grand public sur ce qui le tourmente. Il révèle notamment avoir reçu l'aide de Naomi Osaka. « J’ai en fait lutté très tôt avec la santé mentale et il y a eu des moments dans ma carrière de tennis où j’étais vraiment en difficulté. Je n’étais pas sûr d’avoir le droit de me sentir comme ça. Et ensuite, j’ai rencontré Naomi. Nous avons fait un podcast ensemble, et elle s’est ouverte. Je traite des messages tous les jours avec des personnes qui me tendent la main et j’essaie de répondre à autant de personnes que je peux. Je pense que les hommes de mon âge ont vraiment du mal à s’ouvrir. Je ne peux pas me sentir faible…Naomi m’a beaucoup aidé à ce sujet » confie-t-il.

« Je me sens un peu fatigué le matin quand je me lève »

Les vieux démons de Kyrgios refont surface dernièrement. La fatigue physique s'accumule et fait place à la fatigue psychologique. « Je me sens un peu fatigué le matin quand je me lève. À ce stade de la saison, c'est hyper important pour moi d'avoir mon kiné tout le temps avec moi. On travaille deux à trois heures par jour, ce qui me permet d'enchaîner les matches comme probablement jamais auparavant. Les gens ne voient que nos victoires ou nos défaites, mais il y a beaucoup de choses qu'ils ne voient pas. Ils ne réalisent pas tous les challenges auxquels on fait face en tant que joueur de tennis, ce qu'on traverse dans nos vies personnelles. Mais je garde un bon état d'esprit, je suis positif. Mon équipe et ma copine me permettent de rester positif. »

« J'aimerais bien être avec ma famille »