Tennis - US Open

US Open : Tombeur de Rafael Nadal, il hallucine

Publié le 7 septembre 2022 à 10h35 par La rédaction

Vainqueur surprise d'un Rafael Nadal diminué en huitièmes de finale de l'US Open, Frances Tiafoe n'en revient toujours pas. Ayant vécu une enfance difficile, l'Américain ne pensait pas battre un membre du Big 3 un jour. Sa victime n'aura pas été Novak Djokovic ou Roger Federer, tous deux absents du tournoi, mais bien Rafael Nadal.

Depuis son exploit monumental survenu lundi soir heure locale, Frances Tiafoe est devenu prophète en son pays. L'Américain a réalisé l'exploit d'éliminer Rafael Nadal en huitièmes de finale de l'US Open sur le mythique court Arthur-Ashe. Une performance majuscule pour un joueur qui n'a pas eu une enfance facile. Il se rend compte peu à peu de son exploit, dans une euphorie générale en conférence de presse.

FRANCES TIAFOE HAS DONE IT pic.twitter.com/V0dnN5eXHz — US Open Tennis (@usopen) September 5, 2022

« C'est quelque chose que je pourrai raconter à mes enfants »

Frances Tiafoe a secoué le circuit ATP après avoir éliminé Rafael Nadal. L'Américain se réjouit de pouvoir raconter cela à ses enfants plus tard. « L'analyse de mon match ? Une sacrée performance ! J'ai très bien joué aujourd'hui (lundi). Je suis arrivé sur le court en sachant que je pouvais y arriver. Je suis un joueur différent de celui qui l'avait affronté deux fois (à Melbourne et Madrid en 2019, deux victoires de Nadal). Je voyais tous ces jeunes réussir à battre Rafa, Fed ou Novak. Je me disais : " Est-ce que je vais pouvoir dire un jour que j'ai battu un de ces mecs ? " Aujourd'hui, je me suis dit : " je vais le faire ". C'est quelque chose que je pourrai raconter à mes enfants et à mes petits-enfants : Oui, j'ai battu Rafa. Avec un peu de chance, je ne rejouerai pas contre lui pour finir sur une victoire » s'amuse le tombeur de Nadal en conférence de presse.

« Mon cœur battait à 10 000 à l'heure »

Au moment de revenir sur la balle de match qui lui a permis de remporter la rencontre, Tiafoe décrit une sensation étrange, un emballement totalement fou. « Après la balle de match ? Je ne pensais à rien, j'avais l'impression que le temps s'était arrêté. Pendant une minute, je n'entendais plus rien. Je ne me souviens même plus de ce que j'ai dit à Rafa au filet. J'étais déjà en larmes. Je le voyais à peine, je voyais à peine mon équipe. Mon coeur battait à 10 000 à l'heure, il fallait que je m'assoie une minute. Je n'avais jamais ressenti ça de toute ma vie » a confié l'Américain dans des propos relayés par L'Equipe .

« On n'avait pas les moyens d'aller à l'université donc on a utilisé le tennis »