Comme Williams, ils ont raccroché après un tournoi du Grand Chelem

6 septembre 2022

Ce samedi, Serena Williams a pris la parole après sa défaite au troisième tour de l’US Open pour ce qui semblaient être des adieux au public. La joueuse de 40 ans l’avait annoncé, la retraite est proche et elle pourrait bien déjà avoir vécu ses derniers instants sur un court de tennis. Serena Williams devrait bientôt officialiser sa décision suite à son élimination à l'US Open. Mais elle n’est pas la première à quitter le monde du tennis après un tournoi du Grand Chelem, bien au contraire.

Avant le début de l’US Open, Serena Williams lâchait une véritable bombe sur son avenir. Devenue mère, la joueuse de 40 ans révélait qu’elle envisageait de prendre sa retraite très prochainement. « Il y a un temps dans la vie où il faut décider de prendre une nouvelle route. C'est un moment toujours difficile quand on aime tellement ce qu'on fait. Et Dieu que j'aime le tennis. Mais maintenant le compte à rebours est enclenché » expliquait-elle. Et ce samedi, on a peut-être assisté à la dernière apparition de l’Américaine sur un court de tennis. Battue par Ajla Tomljanovic (7-5, 6-7, 6-1), Serena Williams a pris la parole pour ce qui semblaient être des adieux. La reine absolue du tennis devrait officialiser son départ à la retraite après ce revers lors du troisième tour de l’US Open. Mais elle n’est pas la première à avoir raccroché après un tournoi du Grand Chelem, bien au contraire.

"Je ne serais pas Serena s'il n'y avait pas Venus alors, merci Venus. Elle est la seule raison pour laquelle Serena Williams a existé." ❤️😥#USOpenpic.twitter.com/SL4fi30FIg — Univers Tennis 🎾 (@UniversTennis) September 3, 2022

Andre Agassi laisse la place à Nadal et Federer

D’autres légendes ont également décidé de prendre leur retraite dans le même timing, à commencer par Andre Agassi. La fin de carrière de l’Américain n’a pas été aussi glorieuse que ses belles années dans le tennis. Alors que Roger Federer et Rafael Nadal arrivaient en force pour prendre la relève, Andre Agassi parvient tout de même à se hisser en finale de l’US Open en 2005. Mais les résultats ne seront pas vraiment au rendez-vous en 2006. Après avoir renoncé à l’Open d’Australie afin de se préserver pour Wimbledon, l’Américain redescend jusqu’à la 20e place au classement ATP. Le Grand Chelem de Londres ne se passe pas vraiment bien pour lui, puisqu’il s’incline face à Rafael Nadal, futur finaliste, dès le troisième tour. Mais c’est à l’US Open, sur ses terres, qu’Andre Agassi raccrochera. Il est défait dès le troisième tour par l’Allemand Benjamin Becker le 3 septembre 2006. En 20 ans de carrière (1986-2006), Andre Agassi a raflé 60 titres, dont 8 en Grand Chelem.

Un dernier sacre pour Pete Sampras avant la retraite

Autre Américain, Pete Sampras a lui aussi pris sa retraite après l’US Open. Comme son compatriote Andre Agassi, sa fin de carrière n’est pas vraiment glorieuse. Sur le déclin, Pete Sampras peine de plus en plus à s’imposer. Marqué par sa défaite cuisante contre Roger Federer à Wimbledon en 2001, il enchaîne les revers prématurés. Malgré sa finale à l’US Open de cette même année, il redescend jusqu’à la dixième place au classement ATP et plusieurs spécialistes s’accordent à dire qu’il est sur la pente descendante. Pete Sampras décide alors de réagir en se soumettant à un programme spécial de remise en forme et en changeant d’entraîneur. Sauf qu’aucune réelle évolution n’est constatée en 2002. Hormis sa demi-finale à Indian Wells, il n’obtient aucun résultat probant. Éliminé dès le deuxième tour de Wimbledon, Pete Sampras voit plusieurs observateurs estimer qu’il ne remportera plus aucun titre majeur. Sauf que l’Américain continue de croire en lui, et c’est à l’US Open que le déclic va avoir lieu. Sorti victorieux in extremis de son match contre Greg Rusedski au troisième tour, Pete Sampras retrouve son meilleur tennis pour venir à bout de Tommy Haas, Andy Roddick et Sjeng Schalken. Il se retrouve donc en finale, confronté à Andre Agassi. Et après un match disputé en quatre sets, Pete Sampras remporte son 14e titre en Grand Chelem. Après ce succès, il repoussera constamment son retour à la compétition, jusqu’à annoncer sa retraite avant l’US Open 2003, un an plus tard. Il fera son retour sur le circuit sénior en 2007, en répétant constamment qu'il ne veut pas revenir sur celui de l'ATP, et participera à quelques exhibitions notamment avec Roger Federer et Rafael Nadal. Grandiose sur les courts, Pete Sampras détenait le record de nombre de titres en Grand Chelem. Mais il sera rattrapé puis largement dépassé par Rafael Nadal, Roger Federer et Novak Djokovic quelques années plus tard.

