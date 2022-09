Tennis

US Open : Après son combat historique, Alcaraz vide son sac

Publié le 8 septembre 2022 à 13h35 par Dan Marciano

Carlos Alcaraz et Jannik Sinner ont livré l'un des matches les plus intenses de cette saison. Les deux jeunes joueurs se sont battus pendant plus de cinq heures à l'US Open, quittant le court central à près de trois heures du matin. L'Espagnol est ressorti vainqueur de ce combat. A la sortie du court, Alcaraz a livré ses impressions et s'est prononcé sur son prochain match face à Frances Tiafoe.

C'est le genre de rencontre qui électrice les foules et qui laisse penser à un avenir radieux pour le tennis. Agés respectivement de 21 ans et 19 ans, Jannik Sinner et Carlos Alcaraz se sont livrés à une intense bataille, qui a laissé éveillée des milliers de spectateurs sur le court central, alors que l'horloge s'approchait des trois heures du matin. Les deux joueurs ont écrit l'histoire ce jeudi et peut-être bien plus encore. Ce match est évidemment le plus tardif de l'histoire de l'US Open, mais aussi peut-être le point de départ d'une immense rivalité, qui devrait se poursuivre pendant encore plusieurs années. Après plus de cinq heures de jeu, Alcaraz s'écroulait au sol pour célébrer sa victoire en cinq sets (6-3, 6-7 [7], 6-7 [0], 7-5, 6-3).





this match is insanity



Alcaraz breaks back to tie at 3-3. pic.twitter.com/MD0ta5yKkH — US Open Tennis (@usopen) September 8, 2022

« C'est génial »

Qualifié pour les demi-finales de l'US Open, Carlos Alcaraz a livré ses impressions après ce combat. « C'est génial. Je suis heureux de m'être qualifié pour ma première demi-finale en Grand Chelem et encore plus que cela se passe ici. Ce tournoi est incroyable. Le public est dingue, je dirais que c'est le meilleur du monde. L'énergie que j'ai reçue sur ce court à trois heures du matin, c'est incroyable. Dans d'autres tournois, tout le monde serait rentré à la maison pour se reposer mais là, ils sont restés sur le terrain pour me soutenir » a confié le numéro quatre mondial dans des propos rapportés par L'Equipe.

« Les choses ont joué en ma faveur »

Cette victoire lui permet de se qualifier pour le Masters de fin d'année, mais aussi de rester en lice pour la place de numéro un mondial. « Si j'ai pensé à la place de numéro un mondial ? Non, pas dans ce match. Je veux dire que je ne pensais qu'au match, pas au classement, aux résultats ou à d'autres choses. J'essayais simplement d'être concentré, de donner le meilleur de moi-même à chaque coup. J'ai juste cru en moi. Je retournais plutôt bien. Évidemment, je pense avoir joué un très bon tennis dans ce match. Je dirais que les choses ont joué en ma faveur » a confessé Alcaraz, qui a déjà la tête tournée vers sa demi-finale.

Alcaraz se projette sur son prochain match face à Tiafoe