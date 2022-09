Tennis

Tennis : Grosse inquiétude pour le retour de Federer ?

Publié le 7 septembre 2022 à 07h35 par Jules Kutos-Bertin

Blessé depuis son élimination à Wimbledon en 2021, Roger Federer n’a toujours pas fait son retour. En pleine rééducation, le Suisse est attendu pour la Laver Cup avant de débarquer, normalement, sur le tournoi de Bâle en octobre. Cependant, à un peu plus d’un mois de l’échéance, Roger Brennwald, le directeur de l’évènement, n’a pas de nouvelle concernant l’état de forme de Federer.

Depuis Wimbledon en 2021 et son élimination en quart de finale contre Hubert Hurkacz, Roger Federer n’a plus mis les pieds sur un court de tennis. Encore blessé, le Suisse s’est fait opérer du genou pour la énième fois afin de retrouver les terrains à son meilleur niveau. Plus d’un an après, Roger Federer n’a pas encore fait son grand retour. Prévu pour la Laver Cup qui aura lieu à la fin du mois de septembre, le come-back de Federer semble désormais imminent.

Le retour de Federer se rapproche

« Je dois juste rester patient et faire des progrès constants. Je suis très actif. Je vais à la salle 5 ou 6 fois par semaine. J'obtiendrai beaucoup d'informations dans les prochains mois. Je ne joue pas beaucoup au tennis, un peu avec les enfants. Je pourrais en faire beaucoup plus, mais nous nous concentrons sur la forme physique en ce moment, il n'y a pas de surcharge. Le tennis doit encore attendre un peu », expliquait récemment Roger Federer concernant son état de forme.

Nadal attend avec impatience le Suisse

Avant son élimination de l’US Open, Rafael Nadal lui avait également adressé un beau message : « J’ai hâte de jouer la Laver Cup. Et bien sûr, j’ai hâte de revoir Roger sur le court. J’espère qu’il est en assez bonne santé pour que cela se produise. Il y a eu une longue période sans Roger sur le court, donc j’espère vraiment qu’il pourra être de retour. Je pense que ce que j’ai dit pour Serena fonctionne de la même manière pour Roger. La chose la plus importante à ce stade de sa carrière est sa santé et son bonheur. S’il est en assez bonne santé et assez heureux pour revenir sur le circuit du tennis, ce sera génial. Sinon, nous pouvons simplement lui dire merci pour tout ce qu’il a accompli. Je suis convaincu que nous aurons encore Roger pendant un certain temps. Oui, je suis impatient de faire équipe avec lui ».

Pour la première fois depuis 19 ans lors de l'US Open 2003, il n'y aura pas Rafael Nadal, ni Serena Williams, Novak Djokovic ou Roger Federer en 1/4 de finale d'un Grand Chelem. 🤯 pic.twitter.com/80lbHaXR7U — Univers Tennis 🎾 (@UniversTennis) September 6, 2022

« Nous savons qu’il s’entraîne, mais lui seul peut donner des informations sur son état exact »