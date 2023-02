Djokovic, Nadal... La grande rivalité passée au crible

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Encore bien sur le toit du monde à 35 et 36 ans respectivement en 2022, Novak Djokovic et Rafael Nadal rivalisent toujours avec les jeunes générations. Depuis Roland-Garros 2018, 19 tournois du Grand Chelem ont été disputés et les deux joueurs en ont gagné 16, le signe que les jeunes ont beaucoup de mal à se faire une place.

De retour sur le trône après sa victoire à l'Open d'Australie en début d'année, Novak Djokovic avait laissé échapper des larmes qui résumaient bien la situation. L'année 2022 a été très compliquée mais il a semblé bien invincible sur son terrain de jeu. Récemment, le Serbe s'est beaucoup exprimé sur différents sujets, et il est revenu sur sa rivalité avec Nadal et les raisons de sa longévité.

« Mon plus grand rival »

Novak Djokovic et Rafael Nadal ont forcément marqué l'histoire du tennis au cours de leurs confrontations. Pour le Serbe en revanche, il n'y a pas de doute : l'Espagnol est « [s]on plus grand rival » . Avant d'ajouter : « Nous nous nous sommes affrontés 59 fois l’un contre l’autre, je veux dire, le plus grand nombre de fois que deux joueurs se sont affrontés dans l’histoire du jeu » . Djokovic a d'ailleurs choisi le lieu de leur prochain affrontement, le 60ème (30 victoires à 29 pour le Serbe pour l'instant), en finale du prochain Roland-Garros, pour un match forcément historique.

Les jeunes tardent à prendre le pouvoir

Avec l'âge, on pouvait penser que les deux champions auraient beaucoup de mal à continuer sur leur lancée des dernières années mais ils gardent le cap. « Nous continuons à être forts. Je suis heureux que nous soyons tous les deux en train de défier les jeunes pour les plus grands titres » a confié le Serbe, qui peut voir en Nadal une belle motivation pour continuer à écraser le circuit. Les jeunes générations, elles, parviennent petit à petit à grignoter les miettes laissées mais les deux grands champions restent les grands favoris à chaque échéance.

Deux champions qui se tirent vers le haut