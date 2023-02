La punchline de Djokovic sur Nadal

La rédaction

Rafael Nadal et Novak Djokovic marqueront sans aucun doute l'histoire du tennis. On peut également rajouter Roger Federer, au jeu unique. Mais l'Espagnol et le Serbe sont encore au coude-à-coude pour battre un record incroyable, celui du plus grand nombre de tournois du Grand Chelem chacun. Avec 22 unités chacun, depuis la victoire de Djokovic à l'Open d'Australie en janvier 2023, cette course haletante promet, même si Djokovic n'en fait pas un objectif.

Dans une interview accordée au média émirien The National News , Novak Djokovic a longuement évoqué sa 22ème victoire en Grand Chelem, après avoir facilement disposé du Grec Stefanos Tsitsipas (6-3, 7-§, 7-6), et notamment la façon dont il a fêté sa victoire : « Je me suis blessé quelques jours avant le premier match, c'était quelque chose dont je n'avais vraiment pas besoin à ce moment-là, mais en même temps, la vie a fait en sorte que je connaisse tous ces défis. Je pense qu'il y a une raison pour laquelle j'ai dû vivre ce parcours et cela l'a rendu encore plus spécial. C'est pourquoi, à la fin, lorsque j'ai célébré, crié et laissé sortir mes émotions, je me suis senti très bien, fier et heureux. Mais ensuite, j'ai serré ma mère et mon frère dans mes bras, puis j'ai en quelque sorte capitulé. »

« Il faut avoir l'esprit de compétition »

Interrogé ensuite sur la course au plus grand nombre de victoire de tournoi du Grand Chelem, Novak Djokovic estime : « Il faut avoir l’esprit de compétition, il faut avoir cette férocité, l’approche mentale d’un loup en quelque sorte, avoir faim toujours plus faim, parce que c’est ce qui vous pousse, du moins dans mon cas. Mais en même temps, il y a aussi le temps de faire la part des choses et de se dire, ok ‘wow, on a fait beaucoup de choses’, il faut être fier, il faut être reconnaissant pour toutes ces choses, être humble . »

Tennis : Djokovic se lâche, ça ne va pas plaire à Nadal et Federer https://t.co/SGd9dR7UZn pic.twitter.com/sc6A7GoklY — le10sport (@le10sport) February 25, 2023

« Si je termine à égalité avec Nadal ? Je serais satisfait »