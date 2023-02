Djokovic dévoile son point commun avec Messi et Cristiano Ronaldo

La rédaction

Novak Djokovic a 36 ans mais comme le dirait si bien Kylian Mbappé : « tu me parles pas d'âge » Le Serbe vient de commencer parfaitement l'année 2023 en remportant l'Open d'Australie, son dixième, portant en plus son total du nombre de Grand Chelem à 22, à égalité avec Rafael Nadal. Et il voit d'un bon œil cette longévité chez les athlètes de très haut niveau. En effet, Novak Djokovic n'a pas hésité à se comparer à Leo Messi et Cristiano Ronaldo.

Il est de plus en plus courant de voir des athlètes étirer leur carrière. L'exemple de Djokovic, Messi et Cristiano Ronaldo en est la preuve. Pour Novak Djokovic, la façon qu'ont les athlètes de durer dans leur sport est également un véritable exemple pour les plus jeunes, qui ne comptent désormais plus leurs jours.

« Les choses ont changé en termes d'âge »

Dans une interview accordée à The National News , Novak Djokovic a évoqué le virage important dans les sports les plus populaires du monde, avec des records de longévité au plus haut niveau : « Je pense que dans le basket, le tennis, le football, ces grands sports, les choses ont changé en termes d’âge. Il y a encore 10 ou 15 ans, quiconque passait la barre des 30 ans était déjà vieux. On comptait déjà ses jours. »

C'est fait, Djokovic marque un peu plus l'histoire https://t.co/OTJMB6cxTo pic.twitter.com/UXGB0MC5Le — le10sport (@le10sport) February 27, 2023

« Ça inspire les jeunes athlètes »