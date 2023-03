Qu'est-ce que la Hopman Cup, cette compétition qui refait surface ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Au programme du calendrier ATP et WTA bien qu'aucun point n'y soit distribué entre 1989 et 2019, la Hopman Cup est une compétition qui permettait de commencer la saison traditionnellement à Perth, en Australie. Ce tournoi qui se déroulait à cheval sur deux années permettait aux huit meilleures nations mondiales de s'affronter, avec un homme et une femme dans chaque équipe.

La Hopman Cup a connu sa dernière édition tout début 2019 avec la victoire de la Suisse de Roger Federer et de Belinda Bencic. Depuis, la compétition a été remplacée par l'ATP Cup dans un premier temps, qui ne regroupait que les hommes forcément, puis la United Cup en 2023, un autre tournoi mixte. La Hopman Cup avait ce petit côté exhibition et elle était plutôt appréciée des fans. Bonne nouvelle : la prochaine édition sera organisée cet été, en juillet, à Nice.

Une compétition mixte

Auparavant, les huit équipes sélectionnées étaient basées sur le classement mondial et sur les joueurs et joueuses souhaitant y participer. L'Australie, pays hôte, avait le droit à sa place. Les nations étaient réparties en deux poules et chaque équipe disputait trois matches à chaque confrontation : un simple hommes, un simple dames et un double mixte. Les premiers de chaque poule s'affrontaient donc en finale. La Hopman Cup a eu droit à la participation de plusieurs grandes stars. En 2019, lors de la dernière édition, Roger Federer et Serena Williams s'étaient même affrontés.

🏆 #HopmanCup2023🎾 La Hopman Cup est de retour à Nice! 🇫🇷🙌 The Hopman Cup is back! Now in Nice 🇫🇷@ITFTennis @VilledeNice @tennium 🤩 pic.twitter.com/iFmx7mCCkO — Hopman Cup (@hopmancup) February 28, 2023

Retour en 2023

L'annonce a été faite il y a quelque temps maintenant, mais la Hopman Cup fera bien son retour dans le calendrier cette année. En effet, le groupe Tennium, dont Sébastien Grosjean et Richard Gasquet sont les actionnaires principaux, a racheté les droits à l'ITF et organisera la compétition au Nice LTC pour les cinq prochaines années. Le format sera le même qu'avant, mais le nombre de participants est prévu à 6 pour le moment, en 2023 et en 2024.

Un casting déjà alléchant

En tant que pays hôte, la France aura d'office son équipe en lice dans la compétition et on en connaît déjà la composition : Alizé Cornet et Richard Gasquet. Les Français, chacun vainqueurs d'une édition en 2013 et en 2017 avec Tsonga et Mladenovic respectivement, seront rejoints pour le moment par l'Espagne, et la Suisse, double tenante du titre. Belinda Bencic sera donc associée au jeune Leandro Riedi et l'Espagne sort l'artillerie lourde puisque Carlos Alcaraz et Paula Badosa disputeront la compétition. Pour le moment, l'identité des trois autres nations n'est pas encore connue. Rendez-vous entre le 19 et le 23 juillet.