Tennis : Murray dans les pas de Federer, l'inquiétude grandit

Eliminé au troisième tour du Masters 1000 de Miami la semaine dernière, Andy Murray a terminé son match face au Tchèque Machac en se tordant la cheville. L'Ecossais venait de revenir dans la partie et n'a pas pu renverser la vapeur quelques instants plus tard et le bilan est plutôt lourd. Il a subi une déchirure de deux ligaments et devra observer une absence de plusieurs mois. Une terrible nouvelle puisqu'il a annoncé sa retraite l'été prochain. Il devra peut-être finir sa carrière comme un certain Roger Federer...

En réussissant à se hisser juste en dessous du niveau de Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic pendant quelques années, Andy Murray a fait partie un moment du Big 4 avant que les trois légendes ne poursuivent leurs efforts un peu plus longtemps. L'Ecossais a eu une carrière hors du commun mais celle-ci va bientôt toucher à sa fin selon ses propres dires. Peut-être plus vite que prévu...

Pas de tournée d'adieu ?

Auteur d'un début de saison difficile en termes de résultats, Andy Murray quittera le monde du tennis cet été si tout va bien. L'Ecossais ne pourra pas jouer dans les prochaines semaines et forcément, l'idée est difficile à accepter. « J’espère qu’il sera au moins à 100 % avant la saison sur gazon. Ce serait horrible qu’il ne participe pas au tournoi. Nous aurions aimé que Federer fasse une sorte de tournée d’adieu, mais il ne l’a pas fait à cause de son genou. Et j’espère qu’il n’en sera pas de même pour Andy, il a eu trop de malchance dans sa carrière de tennisman » s'est exprimé récemment John Lloyd.

Une blessure importante

Le contraste est saisissant entre le moment où Andy Murray réussit à gagner ce point qui lui offre le débreak et le moment d'après où il se tord de douleur après une torsion de la cheville. Et les résultats des examens sont difficiles à avaler pour cet immense champion. « Cela va prendre du temps. Le temps ne joue pas en sa faveur. Ce n’est pas bon signe. Je ne sais pas comment on peut récupérer suffisamment bien pour se sentir stable et ne pas blesser d’autres parties du corps. C’est tragique et il a traversé tant d’épreuves. Je lui souhaite le meilleur, mais ça ne se présente pas bien » a analysé Martina Navratilova.

Un départ précipité ?

Blessé au genou en 2021, Roger Federer n'avait pas pu reprendre le cours de sa carrière pour dire au revoir comme il se doit à ses fans. Le Suisse a dû attendre la Laver Cup 2022, un événement un peu particulier du circuit pour ses adieux parce qu'il n'avait pas pu faire autrement. L'Ecossais pourrait donc décider autre chose pour terminer sa carrière s'il venait à manquer Wimbledon par exemple.