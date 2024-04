Tennis : Sinner impitoyable, il dépasse Alcaraz !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Grand joueur de ce début de saison 2024, Jannik Sinner a poursuivi sa marche en avant en s'offrant le deuxième Masters 1000 de sa carrière à Miami dimanche soir. L'Italien n'a fait qu'une bouchée de Grigor Dimitrov, auteur d'un immense tournoi pour retrouver le top 10, alors que l'on pouvait penser qu'il aurait plus d'adversité. En montant en puissance au fil des tours, il confirme cette impression de joueur insaisissable en ce moment et on a hâte que la saison sur terre battue débute !

On pouvait s'attendre à un spectacle grandiose au regard de l'affiche de la finale du tournoi de Miami. Mais les spectateurs ont certainement dû être un peu déçus puisque Jannik Sinner s'est adjugé un nouveau titre en dominant totalement la rencontre face à un Dimitrov un peu moins en jambes que lors des tours précédents. C'est donc fait : il devient le nouveau numéro 2 mondial au classement, dépassant Carlos Alcaraz de quelques points.

Finale sans suspense

Pourtant le match n'avait pas si mal commencé pour Grigor Dimitrov, qui s'est offert en premier une balle de break en début de match. Le Bulgare a été puni tout de suite et a connu une vraie leçon de tennis face à un Italien en toute décontraction. Ce dernier a décroché dimanche le 13ème titre de sa carrière en 17 finales, une statistique impressionnante. Etouffant de talent, la rencontre a duré à peine plus d'une heure (6/3 6/1) et Sinner a multiplié les coups gagnants pour se donner de l'air.

Sinner devant Alcaraz

Ce matin, au moment de la publication du classement ATP, le changement est devenu officiel : Jannik Sinner est le nouveau dauphin de Novak Djokovic au classement, dépassant Carlos Alcaraz qui n'avait plus quitté ce top 2 depuis son accession au trône après sa victoire à l'US Open en 2022. A Indian Wells déjà, l'Italien avait l'occasion de s'emparer de la deuxième place mondiale mais avait été empêché par ce même Espagnol. C'est désormais chose faite et ce n'est que le début.

Début de saison historique

Le début de saison de Jannik Sinner était déjà rentré dans l'histoire du tennis mais cette nouvelle victoire le confirme un peu plus. Au XXIème siècle, l'Italien est devenu le cinquième joueur à gagner l'Open d'Australie et l'un des deux premiers Masters 1000 de l'année après Andre Agassi et les membres du Big 3. C'est dire si le talent de ce jeune joueur ne cesse de crever l'écran un peu plus à chaque match...