Tennis : Arthur Fils impressionne enfin, la confirmation attendue

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Numéro 3 Français au classement, Arthur Fils est présent à Barcelone cette semaine et réussit à enchaîner les victoires. 36ème mondial au démarrage du tournoi, le Français est enfin récompensé de ses efforts de février dernier lorsqu'il avait décidé de disputer la saison sur terre battue en Amérique du Sud. Présent en quarts de finale ce vendredi après avoir éliminé Alex de Minaur, il fait parler ses qualités sur terre battue, une surface qui semble parfaite pour lui.

Grand espoir du tennis tricolore, Arthur Fils a connu une ascension plus que rapide sur le circuit ATP en 2023. Le Français a réussi à rentrer dans le top 50 et à remporter son premier titre à Lyon et s'impose comme l'un des meilleurs de sa génération. Mais son début de saison 2024 a nourri quelques regrets puisqu'il a eu du mal à engranger les victoires, notamment sur terre battue en février dernier. Les choses sont en train de changer...

Nouvelle victoire de prestige

Engagé cette semaine à Barcelone, Arthur Fils était opposé à Alex de Minaur, 11ème joueur mondial, en huitièmes de finale. L'Australien venait de battre Rafael Nadal et le Français a su saisir sa chance face à un joueur pas forcément aussi fort que sur dur en montant en puissance à partir de la fin du premier set (7/5 6/2). A quelques semaines de défendre son titre à Lyon, il était important de marquer des points lors de cette saison sur terre battue où il peut nourrir des ambitions.

La terre battue, sa surface ?

Conscient de ses capacités, Arthur Fils a fait le choix fort de partir en Amérique du Sud en février dernier pour disputer trois tournois sur terre battue dans le but de prendre des repères sur la surface avant les grands rendez-vous de 2024 : Roland-Garros bien sûr mais surtout les Jeux olympiques. Force est de constater que ses efforts paient enfin puisque son jeu semble se marier à la perfection à la surface, lui qui a atteint la finale du Grand Chelem parisien chez les juniors en 2021.

Gros coup à jouer

En quarts de finale vendredi à Barcelone, Arthur Fils défie le Serbe Dusan Lajovic, lui aussi bon spécialiste de la surface. Ce n'est pas forcément une bonne nouvelle puisque ce dernier a battu le Français au premier tour du tournoi de Buenos Aires cette année. Il faudra réussir à prendre sa revanche face à un joueur qui a reculé dans la hiérarchie et qui a battu Ugo Humbert au deuxième tour. En cas de victoire, Arthur Fils a de grandes chances d'affronter Stéfanos Tsitsipas en demi-finales.