Tennis : La terrible image de la blessure d'Arthur Cazaux, forfait à Roland-Garros ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Grande révélation française de l'Open d'Australie en janvier dernier, Arthur Cazaux enchaîne les galères depuis. Légèrement touché, le Français n'a pas encore pu concrétiser son excellent début de saison même s'il a fait un bond au classement. 75ème mondial cette semaine, il est le 5ème Français dans la hiérarchie dans le classement provisoire pour les Jeux olympiques et peut prétendre à une place cet été. Lundi, il était en lice à Barcelone où il affrontait Matteo Arnaldi. Malheureusement, à 5-5 dans le premier set, il s'est tordu la cheville et a dû abandonner, une terrible nouvelle.

Arthur Cazaux n'a que 21 ans et pourtant il enchaîne les galères. En difficulté avec son corps depuis ses débuts dans le tennis, le Français n'a décidément pas de repos. Pour ses débuts sur terre battue, il a d'abord déclaré forfait à Monte-Carlo avant d'honorer sa présence en Catalogne. Mais une terrible blessure pourrait le priver de compétition pendant un moment. Les images font vraiment peur à voir et rappellent un peu ce qu'il a vécu à Miami, lorsqu'il s'est effondré sur le court à cause de la chaleur.

Grosse blessure à la cheville

Un peu décevant en mars, Arthur Cazaux n'a pas pu marquer de gros points. Son retour sur terre battue était attendu pour voir sa réaction. Malheureusement le Français a connu un immense coup dur pour son premier match sur la surface lundi puisqu'après un bon début de match face à Matteo Arnaldi, il a été contraint à l'abandon après s'être tordu la cheville. Il a tout de suite ressenti la douleur et a quitté le court, non sans partager un cliché de sa cheville juste après.

😞 Je vous tiendrai au courant de l’évolution de la situation… pic.twitter.com/WKKInaQsZJ — Arthur Cazaux (@ArthurCazauxOff) April 15, 2024

Absence à Roland-Garros ?

Quand on voit l'image de sa cheville très gonflée, on se dit qu'Arthur Cazaux a connu l'enfer pour ses premiers pas sur terre battue et que sa blessure est assez grave. Le Montpelliérain devrait s'absenter plusieurs semaines et pourrait manquer les prochains rendez-vous du printemps, à commencer par Roland-Garros où il aurait évidemment sa place. C'est un énorme coup dur dans sa saison 2024 qui avait si bien commencé.

Aventure olympique terminée ?

5ème Français dans la hiérarchie à distance respectable d'Arthur Fils, Arthur Cazaux pouvait croire à une qualification pour les Jeux olympiques. Malheureusement, la quatrième place qualificative devrait s'éloigner de plus en plus dans les semaines qui arrivent s'il ne joue pas pendant que ses adversaires engrangent des points. Espérons pour lui qu'à l'avenir, il aura plus de chance concernant les blessures...