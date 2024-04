Tennis : Djokovic, la préparation parfaite vers le titre à Roland-Garros ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Pas titré lors du premier trimestre 2024, Novak Djokovic a débuté la saison sur terre battue à Monte-Carlo en passant beaucoup de temps à l'entraînement. Le Serbe en a profité pour atteindre les demi-finales du Masters 1000 qui lui réussit le moins bien sans vraiment déployer un niveau de jeu exceptionnel. Mais dans sa perspective de gagner des grands titres, il s'est parfaitement replacé dans la course au titre à Roland-Garros. Titré en 2023, le numéro 1 mondial aura évidemment de grandes ambitions.

Peu confiant sur ses résultats avant de disputer le Masters 1000 de Monte-Carlo la semaine dernière, Novak Djokovic a tout de même connu une belle semaine sur le Rocher et c'était peut-être une façon de s'enlever une certaine pression. Le Serbe a connu un démarrage presque inédit dans sa carrière puisqu'il n'a toujours pas gagné le moindre trophée à la mi-avril. Mais ses vrais objectifs de la saison commenceront véritablement à l'occasion de Roland-Garros...

Un début timide

Dans sa carrière, Novak Djokovic a toujours réussi à marquer un début de saison de son empreinte, notamment grâce à la présence de l'Open d'Australie en janvier. A ce stade de l'année, le Serbe avait déjà gagné au moins un titre à part en 2022 quand il ne pouvait pas jouer en Australie ou aux Etats-Unis ou en 2018 où il était un peu blessé. « Je suis habitué à des standards très élevés en termes d’attentes de résultats, donc ne pas avoir de titre depuis le début de l’année n’est pas le signe d’une grande saison, si on compare avec les 15 dernières années. Mais j’ai atteint les demi‐finales en Australie et ici. Je n’ai joué que trois tournois cette année » explique-t-il après sa défaite en demi-finales à Monte-Carlo face à Casper Ruud.

Un état physique préoccupant

Malgré ses victoires à Monte-Carlo, Novak Djokovic n'a pas affiché un niveau de jeu incroyable et est souvent apparu un peu fébrile sur le court physiquement parlant. C'était encore le cas lors de sa défaite face à Casper Ruud et il semble avoir eu du mal à supporter les conditions climatiques qui, pourtant, dépassaient très légèrement les 20°. Néanmoins, il a tout de même pu profiter de bons repères pour la suite de la saison sur terre battue.

Grosse préparation en vue ?