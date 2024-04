Tennis : Il fait un annonce inquiétante sur Djokovic

Jean de Teyssière

Le Masters 1000 de Monte-Carlo a rendu son verdict : le Grec Stefanos Tsitsipas a remporté son duel face à Casper Ruud (6-1, 6-4). Le natif d'Athènes remporte son troisième titre sur le Rocher tandis que Casper Ruud peut nourrir des regrets, surtout après avoir réussi à battre Novak Djokovic en demi-finale (6-4, 1-6, 6-4). La défaite du Serbe a beaucoup inquiété l'ancien numéro 1 mondial, Andy Roddick.

Premier rendez-vous sur terre battue de l'année, le tournoi de Monte-Carlo a tenu toutes ses promesses. Si le roi de ce tournoi reste Rafael Nadal avec 11 titres, le prince de cette édition 2024 s'appelle Stefanos Tsitsipas. Le Grec a remporté son troisième tournoi dans sa carrière et peut aborder Roland-Garros avec confiance. Tout le contraire de Novak Djokovic qui peine à retrouver son niveau de 2023.

«J’ai du mal à comprendre le Novak que nous avons vu à Monte‐Carlo»

Andy Roddick, ancien numéro 1 mondial et vainqueur de l'US Open en 2003, a évoqué le tournoi compliqué de Novak Djokovic éliminé en demi-finale par Casper Ruud, dans des propos rapportés par We Love Tennis : « J’ai du mal à comprendre le Novak que nous avons vu à Monte‐Carlo. Dans le premier set, il avait l’air épuisé. L’échange durait sept ou huit frappes et il avait l’air épuisé. Nous parlons d’une journée à 22 degrés, c’était bizarre à regarder. Il a ensuite retrouvé son jeu et est revenu, mais dans le dernier jeu du match, il a manqué une première balle, il a manqué une volée haute de deux ou trois mètres… »

«C’est un peu inquiétant»