Tennis : Djokovic fait une grande annonce, c’est la surprise

Alexis Brunet

Peu en réussite depuis le début de la saison, Novak DJokovic a décidé de prendre les choses en main et d'innover. Le Serbe a annoncé dernièrement sa séparation avec son entraîneur depuis 2018, Goran Ivanisevic. Un choix qui a surpris de nombreux observateurs, à commencer par Marian Vajda, ancien coach du Djoker.

À presque 37 ans, Novak Djokovic est bien évidemment plus proche de la fin que du début de sa carrière. Avant de tirer sa révérence, le Serbe a donc décidé d'innover et de prendre une décision très importante. Après six années de succès, le Djoker a annoncé la fin de sa collaboration avec Goran Ivanisevic.

«Je ne m’y attendais pas»

Personne ne s'attendait à une telle annonce dans le monde du tennis. C'est notamment le cas de Marian Vajda, ancien coach de Novak Djokovic, qui a révélé à Ubitennis avoir été très surpris par cette séparation entre les deux hommes. « Je ne m’y attendais pas. J’ai lu les journaux, comme tout le monde, et mon opinion n’est donc fondée que sur ce que j’ai lu ces derniers jours. J’ai été assez surpris parce que ces dernières années, Novak s’est toujours bien entendu avec lui, il faisait alors totalement partie de l’équipe. Peut‐être que la pression que subissent les entraîneurs, celle que j’ai mentionnée plusieurs fois, était devenue fatigante pour Ivanisevic également. Mais je n’ai aucune certitude à ce sujet. »

Djokovic a des objectifs précis

Peut-être que Novak Djokovic avait besoin d'une nouvelle approche, et d'un regard nouveau, et donc c'est pour cela qu'il a décidé de se séparer de Goran Ivanisevic. Le Djoker évolue, et avec l'âge, il a décidé qu'il n'était plus souhaitable de s'aligner sur tous les tournois. Le Serbe va donc faire des choix, et il devrait favoriser les majeurs. Roland-Garros est évidemment un grand objectif, tout comme Wimbledon, ou bien encore les Jeux Olympiques de Paris.