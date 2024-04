Tennis : Nadal à Barcelone, on connaît son adversaire !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Alerte sur le circuit ATP ! Rafael Nadal est présent dans le tableau du tournoi de Barcelone et les dernières nouvelles sont rassurantes. Présent sur les lieux du tournoi depuis quelques jours, le Majorquin fait tout pour retrouver la compétition le plus vite possible et en bonne santé et le tournoi catalan pourrait bien être le bon rendez-vous. Dans cette compétition qu'il connaît par cœur pour l'avoir remportée 12 fois, il disputera son premier match depuis Brisbane début janvier face au jeune Italien Flavio Cobolli.

On connaît enfin l'heure du premier match de Rafael Nadal à Barcelone et son adversaire ! L'Espagnol, rongé par les blessures depuis un moment, tente certainement un dernier retour sur le circuit à bientôt 38 ans dans le but de se préparer pour Roland-Garros. En difficulté ces derniers temps au niveau du service, il passe beaucoup de temps à l'entraînement et son retour sera forcément très surveillé.

Retour mardi à 16 heures

Inscrit à Barcelone, Rafael Nadal était présent samedi pour réaliser le tirage au sort du tableau de l'édition 2024 et son sort a été dévoilé. En effet, l'organisation a déjà tout prévu : son premier match se disputera mardi à partir de 16 heures et le nom de son adversaire est connu. Il s'agit de Flavio Cobolli, 63ème mondial et membre de cette jeune génération italienne mais qui n'a pas encore une grande expérience de ce niveau. Il y aura beaucoup d'intérêt autour de cet affrontement, d'autant plus qu'en cas de victoire, Nadal affrontera Alex de Minaur au deuxième tour...

Rassurant à l'entraînement

Attention, le fait que Rafael Nadal soit dans le tableau ne veut pas encore dire qu'il jouera le tournoi à 100%. Une décision est attendue par rapport à son état physique puisque ces derniers jours, il ne pouvait pas servir en raison d'une blessure aux abdominaux. Le Majorquin a encore un peu de temps pour se préparer et il commence à rassurer ses fans sur les réseaux sociaux puisque les journalistes présents sur place mentionnent de beaux résultats venant de sa part. En effet, samedi, il aurait remporté un set 6/1 face à Andrey Rublev à l'entraînement...

Quel retour ?

L'organisation du tournoi se félicite aussi d'avoir Carlos Alcaraz dans son tableau puisque le jeune Espagnol était également incertain. Rafael Nadal, lui, est plongé dans l'inconnu total et il est impossible de savoir comment son retour va se passer. En attendant la confirmation de son retour à la compétition, on se dit que jouer le maximum de matches est une étape importante avant Roland-Garros pour essayer d'avoir le plus de repères.