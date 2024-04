Tennis : Nadal va vivre un calvaire à son retour ? Il balance

Benjamin Labrousse

De retour sur les courts en 2024, Rafael Nadal n’a pas fait long feu. L’Espagnol a dipsuté un seul tournoi (en janvier à Brisbane), avant d’enchaîner avec plusieurs forfaits. Attendue au tournant du côté de Barcelone (14-21 avril) avant Roland-Garros, la légende de 37 ans pourrait de nouveau rencontrer de grosses difficultés selon certains observateurs. Explication.

Rafael Nadal bientôt de retour ? Après un début de saison tronqué par des pépins physiques à répétition, l’Espagnol est arrivé ce mardi du côté de Barcelone. Aux côtés de Carlos Alcaraz, le « Taureau de Manacor » est l’une des têtes d’affiche de l’ATP 500 sur terre-battue. Une étape importante de la rédemption de Nadal, déterminé à participer à Roland-Garros fin mai.

Nadal de retour à Barcelone ?

Si les premières vidéos de l’entraînement du joueur de 37 ans à Barcelone ont de nouveau impressionné ses plus grands supporters, rien n’est encore acté pour Rafael Nadal. Néanmoins, et à en croire les dernières indiscrétions du journaliste José Moron, les organisateurs du tournoi catalan sont confiants quant à une participation de Rafa à Barcelone.

