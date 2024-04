Tennis : «Il n’y a rien de pire», un grand malheur touche Nadal

Alexis Brunet

Rafael Nadal n'est clairement pas dans la forme de sa vie. Alors qu'il a fait son retour sur le circuit en début d'année, l'Espagnol s'est de nouveau blessé, et il a du renoncer à pas moins de quatre tournois. Il faut dire que le gaucher a toujours des douleurs, qui l'empêchent de donner la pleine mesure de son talent. Selon Jimmy Connors, le fait de jouer blessé et peut-être la pire chose qui peut arriver à un joueur de tennis.

Les fins de carrière des grands sportifs sont parfois très difficiles à gérer. Il faut arriver à ne pas en faire de trop, et à ne pas se blesser trop souvent. Malheureusement, pour l'instant, Rafael Nadal n'arrive pas à faire cela. Absent des terrains depuis presque un an, l'Espagnol a fait son retour à la compétition en début d'année. Il avait alors enchaîné quelques matches, mais il a vite replongé, et les blessures l'ont encore une fois empêché de jouer comme il le voulait.

Nadal a fait l'impasse sur de nombreux tournois

Rafael Nadal a pour ambition de disputer au moins une dernière saison à haut niveau. Problème, les blessures ne veulent pas le laisser tranquille pour le moment. Cela conduit l'Espagnol a devoir déclarer forfait lors de certains tournois. C'était notamment le cas en début d'année à l'Open d'Australie, puis à Doha, et plus récemment à Indian Wells, et à Monte-Carlo. L'objectif principal reste de participer à Roland-Garros, et pourquoi pas de le gagner, mais avec un gros manque de rythme, cela paraît très compliqué.

«Il n’y a rien de pire que de jouer blessé»