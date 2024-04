Roland-Garros : Il annonce le successeur de Nadal !

Jean de Teyssière

Véritable sensation de ce début d'année, Jannick Sinner a terrassé tout ce qui se trouvait sur son passage lors de l'Open d'Australie. Vainqueur de Novak Djokovic en demi-finale puis de Daniil Medvedev en finale, l'Italien s'est offert son premier titre en Grand Chelem de sa carrière. Une performance qu'il pourrait rééditer dans un peu plus d'un mois, à Roland-Garros ? Pas pour Andy Roddick, qui voit d'ailleurs Carlos Alcaraz gagner de nombreuses fois à Paris.

Rafael Nadal et ses 14 victoires à Roland-Garros risque d'être un record très dur à battre dans les années à venir. Pourtant, un jeune joueur espagnol, Carlos Alcaraz pourrait avoir une carte à jouer dans les prochaines éditions des Internationaux de France. Après avoir échoué lors des trois précédents Roland-Garros, Carlos Alcaraz va devoir hisser son niveau de jeu s'il veut faire comme Nadal...

«Sinner ne sera pas l’un des deux grands favoris à Roland Garros»

Dans des propos rapportés par We Love Tennis , l'ancien numéro 1 mondial, Andy Roddick, estime que Jannick Sinner ne sera pas le favori à Roland-Garros : « Sinner est désormais numéro 2 mondial et est probablement le favori pour terminer l’année à la première place. Cela dit, et je le dis avec prudence, la terre battue sera la surface la plus compliquée pour lui. Il ne sera pas l’un des deux grands favoris à Roland Garros et ses rivaux se réjouissent probablement de ce changement de surface. »

