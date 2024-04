Tennis : Nouvelle désillusion pour Djokovic, il est en «état de choc»

Benjamin Labrousse

Ce samedi après-midi, le Norvégien Casper Ruud a créé la sensation en éliminant le numéro un mondial Novak Djokovic en demi-finale de Monte-Carlo. En s’offrant le Serbe en trois sets (6-4, 1-6, 6-4, le joueur de 25 ans a également obtenu sa première victoire contre un top 3 mondial. De quoi faire halluciner ce dernier après la rencontre.

Revenu en bonne forme, Novak Djokovic a finalement chuté. Déjà bousculé en 8èmes mais également en quarts de finale de Monte-Carlo (face à Lorenzo Musetti puis Alex de Minaur), le numéro un mondial voit son parcours s’arrêter net au stade des demi-finales. Tendu, Nole s’est donc incliné en trois sets face à Casper Ruud ce samedi après-midi (6-4, 1-6, 6-4).

Tennis - Monte-Carlo : Djokovic défie Ruud, déjà un match référence ? https://t.co/2CBJuSDvKU pic.twitter.com/oKe0JYGdz6 — le10sport (@le10sport) April 13, 2024

Nouvelle défaite pour Djokovic

C’est un Novak Djokovic peu contrôlé qui a subi un nouveau coup dur ce samedi. Le Serbe s’est même emporté face à un spectateur, et n’a pas su obtenir cette place en finale de Monte-Carlo, qui lui aurait sans doute permis de faire le plein de confiance pour sa saison sur terre-battue. En revanche, Casper Ruud signe-là un gros coup. Régulier mais manquant régulièrement de génie lors des grandes affiches, le Norvégien de 25 ans a obtenu l’une des plus grandes victoires de sa carrière, sa première face à un membre du top 3 au classement ATP.

« Je suis même encore un peu en état de choc »