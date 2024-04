Tennis : Ugo Humbert vers un exploit, grosse progression sur terre

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

A l'heure de démarrer une saison sur terre battue forcément importante pour le tennis français, les deux meilleurs représentants que sont Ugo Humbert et Adrian Mannarino ne présentant pas sur le papier le meilleur palmarès pour briller sur cette surface. Mais à Monte-Carlo pour le premier grand tournoi de cette partie du calendrier, le premier cité excelle et joue ce vendredi son premier quart de finale de Masters 1000 sur la surface, son troisième au total.

Loin de jouer aussi bien sur terre battue que sur dur ou même sur gazon, Ugo Humbert fait un travail intéressant depuis la saison dernière et cela paie enfin. Grâce à l'apport de son entraîneur Jérémy Chardy, le Messin bouge mieux et commence à engranger les victoires et il pourrait finalement avoir un rôle à jouer dans cette saison sur terre battue, comme c'est le cas pour le moment à Monte-Carlo.

Un combattant hors pair

Déjà mis en difficulté au premier tour par un terrien argentin en la personne de Federico Coria, Ugo Humbert a ensuite bien géré son match contre le Chinois Zhang pour se donner le droit d'affronter Lorenzo Sonego en huitièmes de finale, un adversaire difficile sur cette surface. D'autant plus qu'il y avait un passif entre les deux joueurs sur ce même tournoi puisque l'Italien s'était imposé l'an dernier après avoir sauvé quatre balles de match. « Monstrueux ! Je suis super fier d'avoir renversé le match, dans un contexte pas facile. Au début, je sentais qu'il était plus fort que moi. Je ne frappais pas très bien mais je sentais que j'étais là. J'étais prêt à "fighter". Avec cet état d'esprit, j'ai vite réussi à trouver les solutions. Je me suis dit : "Ok mec, tu t'en fous, tu reviens demain sur le court quoi qu'il arrive."» rapporte L'Equipe . Et il est bien de retour sur les courts pour défier Casper Ruud.

Premier quart de finale en Masters 1000 sur terre

Nouveau membre du top 15 à la suite d'un début de saison très réussi, Ugo Humbert n'a pas vraiment excellé lors de la tournée américaine de mars. Mais à Monte-Carlo il a tenu son rang et joue ce vendredi peut-être le match le plus important de sa carrière jusqu'à présent. Il dispute son premier quart de finale de Masters 1000 sur terre battue et confirme ses progrès sur cette surface où il n'était pas à l'aise auparavant. Lundi, il arborera un nouveau rang : celui de 13ème mondial et peut encore se rapprocher sérieusement du top 10.

