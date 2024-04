Tennis - Monte-Carlo : Ruud défie Tsitsipas, finale inédite

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Ce dimanche à 15 heures, c'est la grande finale de l'édition 2024 du Rolex Monte Carlo Masters et elle opposera deux joueurs spécialistes de la terre battue : Stéfanos Tsitsipas et Casper Ruud. C'est un peu une renaissance pour ces deux joueurs, surtout pour le Grec qui rejoue à un très haut niveau dans son tournoi préféré qu'il a remporté deux fois. Le Norvégien, lui, vient de valider une victoire référence qui pourrait avoir une grande incidence pour sa carrière. Et si enfin il décrochait un grand titre ?

C'était une belle semaine pour démarrer la saison sur terre battue et beaucoup de duels ont mis l'eau à la bouche. Cependant, au moment des demi-finales, on ne s'attendait pas forcément à voir une finale entre Stéfanos Tsitsipas et Casper Ruud. Mais les deux hommes ont réussi à battre Jannik Sinner et Novak Djokovic et ont une belle occasion de marquer les esprits en s'offrant le titre au Masters 1000 de Monte-Carlo.

Tsitsipas bien de retour

A la fin de la tournée américaine de mars, Stéfanos Tsitsipas avait mis en garde le circuit en révélant qu'il reviendrait prochainement dans le top 10. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il a tenu ses engagements puisque le Grec est assuré de retrouver sa place (9ème) et en cas de victoire, il sera même 7ème. C'est déjà une satisfaction puisqu'on pensait le voir lentement descendre un peu plus loin, lui qui n'avait pas réussi de grands résultats ces derniers mois. En battant Zverev et surtout Sinner, il revit totalement. Plus qu'à confirmer.

Ruud enfin récompensé ?

Tout proche de devenir numéro 1 mondial, Casper Ruud manquait de quelque chose pour réussir à gagner un grand titre. Double finaliste sortant à Roland-Garros, le Norvégien n'avait jamais réussi à prendre le moindre set face au top 3 avant son duel face à Novak Djokovic samedi. Plus tranchant depuis le début de la saison, ce n'est pas une surprise de le voir performant sur terre battue dès les premiers matches et gagner Monte-Carlo serait une juste récompense, lui qui n'a gagné que des ATP 250 jusqu'à présent. « Évidemment, Novak est Novak, mais il est humain. Parfois, il n’en a pas l’air, mais il est comme tout le monde. Ce qui m’a vraiment motivé et aidé aujourd’hui, c’est peut‐être que j’ai pensé au fait qu’il avait perdu un match à Indian Wells contre Luca Nardi, et qu’il a montré qu’il était aussi vulnérable parfois » confie-t-il.

Une finale ouverte

Bien aidé par une grosse erreur d'arbitrage et une petite blessure de Jannik Sinner, Stéfanos Tsitsipas aura l'occasion d'accrocher un troisième titre à son palmarès à Monte-Carlo. Le Grec a prouvé qu'il était capable de revenir à un très haut niveau mais il aura en face de lui un joueur qui semble avoir passé un cap. Les deux hommes se sont joués 3 fois sur le circuit avec un avantage de 2 victoires à 1 pour Ruud. Ce dernier avait gagné à Los Cabos en février dernier sur dur et sur terre, c'est aussi lui qui l'avait emporté à Madrid en 2021. Mais cette finale sera unique.