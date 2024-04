Tennis : Djokovic craque et insulte le public !

Alexis Brunet

Novak Djokovic ne vit pas le meilleur moment de sa carrière. Alors qu'il n'a toujours pas gagné de tournoi depuis le début de l'année, le Serbe a encore échoué dans sa quête à Monte-Carlo, en se faisant éliminer par Casper Ruud, en demi-finale. Le Djoker a semblé très tendu, et il a même insulté un spectateur.

Après une saison 2023 couronnée de succès, Novak Djokovic ne s'imaginait probablement être autant à la peine en ce début 2024. Toujours pas victorieux du moindre tournoi, le Serbe est à la peine. Alors qu'il avait une opportunité de rejoindre la finale du Masters 1000 de Monte-Carlo, le Djoker a déjoué, et il s'est incliné en trois sets (6-4, 1-6, 6-4), face au Norvégien Casper Ruud.

Djokovic dérape et insulte un spectateur

Visiblement, Novak Djokovic semble un peu irrité par sa mauvaise passe. Lors de la fin de match face à Casper Ruud, le Djoker a dégoupillé. Alors que la tension était à son comble, un spectateur a alors invectivé le Serbe. Cela n'a pas plu à ce dernier, qui lui a alors répondu : « Ferme ta gueule » . Par la suite, Nole a obtenu gain de cause, et le spectateur a été évacué du stade.

🤬🤬🤬 "𝐘𝐎𝐔 𝐒𝐇𝐔𝐓 𝐓𝐇𝐄 𝐅*𝐂𝐊 𝐔𝐏" : Djokovic perd le point, et surtout ses nerfs face à un spectateur, mais échappe à l'avertissement ! pic.twitter.com/l1mc8vIcBC — Eurosport France (@Eurosport_FR) April 13, 2024

