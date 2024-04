Tennis : Coup d'arrêt pour Sinner, il annonce du lourd

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Présent en demi-finales du tournoi de Monte-Carlo pour ses premiers pas sur terre battue, Jannik Sinner poursuit son excellent début de saison mais a dû rendre les armes face à Stéfanos Tsitsipas. Pour sa deuxième défaite de la saison, l'Italien a subi un scénario un peu fou mais il prenait cette semaine un peu à la légère, lui qui ne s'attendait pas forcément à gagner. D'ailleurs il a renouvelé ses commentaires pas forcément optimistes pour Madrid, prochaine étape de sa saison.

Trahi par une grosse erreur d'arbitrage en demi-finales à Monte-Carlo et par son physique sur la fin du match, Jannik Sinner a essuyé une deuxième défaite depuis le début de la saison 2024. L'Italien a réalisé un début de saison exceptionnel que seuls le Big 3 avait réussi avant lui et il prend place sur terre battue, une surface où il n'a pas de repères aussi importants que sur dur. Mais il avance avec prudence vers les prochains événements...

Une défaite pas importante

Même si Jannik Sinner a perdu à Monte-Carlo, l'Italien peut repartir très confiant pour la suite de la saison puisqu'il a affiché un niveau de jeu à la hauteur pour ses débuts sur terre battue. « Je ne pense pas que ce soit grave. J’ai joué beaucoup de matchs ces derniers mois malgré le peu de tournois que j’ai disputés, ce qui est une très bonne chose. Nous avons atteint les demi‐finales dans un Masters 1000, ce qui n’est pas une performance à sous‐estimer. J’ai besoin d’un peu de temps pour récupérer mentalement et physiquement » explique-t-il.

Madrid, tournoi de préparation ?

La prochaine étape pour Jannik Sinner se passe à Madrid la semaine prochaine. Le numéro 2 mondial n'a programmé que les plus grands tournois dans son calendrier logiquement et en Espagne, il ne prévoit pas non plus de s'imposer. « Comme je l’ai dit, Madrid sera un tournoi de préparation totale pour Rome et Paris. Si je gagne un ou deux tours, tout ira bien. L’objectif ne sera certainement pas de gagner le tournoi, mais de garder le rythme des matchs » poursuit l'Italien.

Un titre attendu sur terre

Pour confirmer ses énormes progrès des derniers mois, Jannik Sinner aura peut-être besoin d'ajouter un titre à son palmarès sur terre battue. Dans sa carrière, il n'a pour le moment réussi à gagner qu'un seul trophée sur la surface. Après sa victoire à Miami, il a confié qu'il avait de grandes ambitions pour le Masters 1000 de Rome afin de s'imposer devant son public. A Monte-Carlo, il a déjà été très soutenu et l'Italie vit un grand bonheur depuis quelques mois grâce à lui.