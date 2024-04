Tennis : Arthur Fils de retour aux affaires, une stratégie enfin payante ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Numéro 37 au classement ATP à 19 ans, Arthur Fils est le plus jeune joueur du top 50 mais il n'a pas effectué un début de saison 2024 exceptionnel. Le Français n'a pas réussi à démarrer sur sa lancée de 2023 et il a fait des choix forts pour sa deuxième saison à ce niveau. Dans l'optique de disputer les Jeux olympiques l'été prochain, il a décidé de s'aligner sur trois tournois sur terre battue en Amérique du Sud en février dernier pour prendre le maximum de repères. Un choix qui pourrait beaucoup lui servir dans les prochaines semaines.

Grand espoir du tennis français depuis son explosion au plus haut niveau il y a un an, Arthur Fils a décidé de mener sa professionnalisation vers les sommets en recrutant d'abord Sébastien Grosjean et Sergi Bruguera afin d'assumer ses grandes ambitions pour la saison 2024. Le Français a donc disputé la tournée sud-américaine en février dernier et les choses n'ont pas forcément tourné en sa faveur. Mais il a peut-être bien fait, lui qui évolue à Estoril cette semaine pour débuter son printemps sur terre.

Débuts réussis à Estoril

Après deux derniers mois assez moyens, Arthur Fils démarre cette semaine sa saison sur terre battue par le tournoi ATP 250 d'Estoril, au Portugal. Le Français a réussi son entrée en lice sans être étincelant face à Joao Sousa, qui a donc terminé sa carrière par une défaite face au jeune joueur à 35 ans. Le 37ème mondial a été en maîtrise pour l'emporter en deux sets (7/5 6/4) et continue sa route avant de disputer pour la première fois le Masters 1000 de Monte-Carlo.

Tennis : Djokovic a viré son entraîneur, il révèle son objectif de la saison https://t.co/nW1T8yLFIo pic.twitter.com/auZlo8rHj0 — le10sport (@le10sport) April 3, 2024

Des repères finalement utiles ?

En faisant le choix de faire le voyage en Amérique du Sud en février, Arthur Fils n'a pas marqué les esprits avec une seule victoire en trois tournois. Le Français a déçu et il a eu du mal à s'illustrer mais malgré tout, il pourrait réussir à inverser la tendance grâce aux repères qu'il a pris. Pour rappel, lors de cette période de l'année, il aura fort à faire puisque dans quelques semaines, il devra défendre son titre acquis à Lyon l'an dernier.

Tête de série à Roland-Garros ?

Quand on s'appelle Arthur Fils et qu'on est 37ème mondial, on peut viser un statut de tête de série pour Roland-Garros. Le finaliste du Majeur parisien 2021 chez les juniors devra d'abord se débarrasser de Cristian Garin ce jeudi à Estoril, un bon joueur de terre battue un peu moins fort que les années précédentes. A priori, il aura l'occasion de disputer tous les Masters 1000 sur la surface cette année, de bonnes occasions pour lui de marquer des points avant le premier grand rendez-vous de sa saison.