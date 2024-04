Tennis : Nouveau record pour Djokovic, il dépasse encore Federer

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Auteur d'un début de saison en dessous de ce qu'il a l'habitude de faire, Novak Djokovic arrive sur terre battue avec un peu moins de confiance que d'habitude et sans titre. Le Serbe reste malgré tout assis sur le trône du classement ATP et il continue de battre des records. Il a entamé sa 419ème semaine à la place de numéro 1 mondial, soit pus du double de Rafael Nadal notamment. Et surtout, il va battre dans quelques jours un nouveau record, celui du numéro 1 mondial le plus vieux de l'histoire.

En réussissant des dernières saisons exceptionnelles, Novak Djokovic a mis en place une vraie chasse aux records qui semble inarrêtable. Le Serbe a dépassé ses deux rivaux en termes de palmarès en Grand Chelem notamment et il continue d'asseoir sa domination sur le circuit. Une chose est sûre, on a hâte de le revoir jouer plus régulièrement sur le circuit pour voir ce qu'il est capable de faire pour battre ceux qui le suivent de près au classement.

Djokovic déjà à Monte-Carlo

Eliminé prématurément à Indian Wells, Novak Djokovic a ensuite déclaré forfait pour le Masters 1000 de Miami en justifiant ne pas avoir totalement la tête pour le tennis en ce moment. En effet, il a annoncé la séparation avec Goran Ivanisevic et dans quelques jours, il va débuter la saison sur terre battue. D'ailleurs il est déjà en action sur les courts de Monte-Carlo où il s'entraîne dur afin de prendre le maximum de repères.

Federer perd un autre record

Auteur d'un retour à la compétition incroyable en 2017, Roger Federer avait réussi à conquérir la première place mondiale plus tard dans l'année. Finalement, le Suisse avait gardé cette place un moment jusqu'en juin 2018, faisant de lui le plus vieux numéro 1 mondial de l'histoire du tennis à 36 ans, 10 mois et 10 jours. Avec cette nouvelle semaine sur la plus haute marche, Novak Djokovic va dépasser celui qu'il a battu 27 fois en 50 confrontations, passant à 36 ans 10 mois et 16 jours dimanche.

Une place en danger

Numéro 1 mondial au moment de débuter cette saison sur terre battue, Novak Djokovic pourrait finir par perdre sa place dans les prochaines semaines au vu des résultats de Jannik Sinner surtout. L'Italien menace très clairement le Serbe et il aura beaucoup moins de points à défendre lors de cette partie de la saison par rapport au patron du circuit.