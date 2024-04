Tennis : Le nouveau coach de Djokovic connu ? La liste est folle

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En annonçant sa séparation avec Goran Ivanisevic la semaine dernière, Novak Djokovic a suscité beaucoup de réactions et surtout d'interrogations de la part des observateurs du monde du tennis et également de ses fans. Beaucoup ne comprennent pas pourquoi à 37 ans avec la carrière que l'on connaît il a encore besoin de prendre un nouveau départ. Les rumeurs se suivent depuis quelques jours et la dernière concerne le remplaçant du Croate. Surprise, une certaine directrice de Roland-Garros pourrait être dans la discussion...

Toujours assis sur le trône du classement ATP, Novak Djokovic va connaître une nouvelle période dans sa carrière déjà si bien fournie. Le Serbe a en effet décidé de se séparer de son coach Goran Ivanisevic, présent à ses côtés depuis 2018 et avec qui il a vécu de sacrées épreuves. D'après les dernières informations, plusieurs noms se dégagent déjà quant au remplaçant de l'ancien vainqueur de Wimbledon, alors que le Serbe a été aperçu à l'entraînement avec Nenad Zimonjic.

Amélie Mauresmo pour reprendre du service ?

C'est le quotidien serbe Kurir qui a donné la nouvelle ce week-end. En effet, le remplaçant au poste de coach de Novak Djokovic pourrait être une femme et la liste statue sur trois noms. Parmi ceux-là, Amélie Mauresmo, ancienne numéro 1 mondiale et désormais directrice de Roland-Garros, serait bien placée, ce qui est surprenant vu la tournure de sa carrière. Il ne faut pas oublier que par le passé, elle a pu entraîner Lucas Pouille et surtout Andy Murray, avec qui elle a connu de grands moments.

Tennis - Roland Garros : Il annonce une triste fin pour Nadal https://t.co/2AXWg1kV0C pic.twitter.com/0etjVgUwzs — le10sport (@le10sport) March 31, 2024

Un nouveau regard

Sur la liste, deux autres noms figurent également : Conchita Martinez, qui s'occupait de Garbine Muguruza avant que celle-ci ne décide de faire une pause à durée indéterminée pour le moment, et aussi Judy Murray, la mère du célèbre champion écossais qui l'a bien accompagné tout au long de sa carrière. Ce serait donc une première pour Novak Djokovic, qui avait sans doute besoin d'un nouveau regard. « Vous avez besoin d’un regard neuf, c’est important, c’est peut‐être ce qu’il pense et Djokovic va avoir 37 ans. Je pense qu’il se demande ce qu’il lui reste à faire » commente Jimmy Connors.

Retour sur terre dans une semaine

Cette nouvelle en plein milieu de la saison n'a pas trop perturbé le calendrier du numéro 1 mondial pour autant. Après un premier trimestre 2024 légèrement en-deçà de ses standards, Novak Djokovic sera de retour à la compétition à l'occasion du Masters 1000 de Monte-Carlo, chez lui. Il tentera de faire une plus grande impression que lors des années précédentes, peut-être avec une nouvelle personne à ses côtés.