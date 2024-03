Surprise, une légende va intégrer le clan Djokovic ?

Alexis Brunet

C'est un petit tremblement de terre dans le monde du tennis. Après un début de saison mitigé, Novak Djokovic a annoncé qu'il se séparait de son entraîneur depuis 2019, Goran Ivanisevic. Le Djoker n'a pas communiqué le nom de son remplaçant pour le moment, mais selon Andy Roddick, il est possible que Boris Becker occupe de nouveau ce rôle.

À 37 ans, Novak Djokovic est toujours l'un des meilleurs joueurs de tennis du monde. Le Serbe est numéro un mondial, et il compte bien le rester. Dernièrement, le Djoker a annoncé qu'il s'était séparé de son entraîneur depuis 2019, Goran Ivanisevic. Une décision qui découle peut-être des mauvais résultats récents, ou bien d'une altercation entre les deux hommes, comme certaines sources l'affirme.

Djokovic ne devrait pas innover selon Roddick

Depuis cette annonce, de nombreux noms circulent pour remplacer Goran Ivanisevic. Selon Andy Roddick, qui s'est exprimé sur le sujet dans son podcast Served with Andy Roddick , il y a peu de chances que Novak Djokovic se tourne pas vers un entraîneur qu'il ne connaît pas déjà. « Il semble qu’il finisse toujours par se retrouver avec Vajda quand quelque chose comme ça arrive. C’est arrivé plusieurs fois. J’ai du mal à croire qu’une personne âgée de 37 ans se lance dans un scénario entièrement nouveau, qu’elle passe par le processus de vérification, qu’elle apprenne à connaître quelqu’un. »

Tennis : Djokovic séparé de son entraîneur après une dispute, il est perdu https://t.co/mPOKCpzmMc pic.twitter.com/U7UOhhCsr8 — le10sport (@le10sport) March 29, 2024

Roddick pense à Becker pour Djokovic