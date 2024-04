Tennis : Catastrophe pour l'équipe de France de Billie Jean King Cup

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Dans toute cette agitation due aux événements au Masters 1000 de Monte-Carlo, le circuit féminin a pris une petite pause cette semaine pour laisser place aux qualifications de la Billie Jean King Cup. En lice notamment vendredi et samedi la France défiait la Grande-Bretagne et ne jouera pas la phase finale. Malheureusement les Bleues ont perdu malgré de belles choses au Portel où la rencontre sur terre battue a été très animée.

La saison sur terre battue a démarré fort chez les hommes et chez les femmes il faut patienter un peu avant de revoir les meilleures joueuses du monde. Ce week-end, la place était à la Billie Jean King Cup et l'équipe de France semblait favorite pour venir à bout des voisines britanniques. C'est forcément une déception pour ce groupe qui pouvait viser de grandes choses en 2024 à l'heure où le tennis féminin retrouve un peu des couleurs avec plusieurs prétendantes.

Pas de phase finale

Menée par Caroline Garcia notamment, l'équipe de France de Billie Jean King Cup a perdu la rencontre 3-1 face à la Grande-Bretagne de Katie Boulter, 28ème mondiale et d'Emma Raducanu, vainqueur de l'US Open 2021. Les filles de Julien Benneteau ne verront donc pas la phase finale à Séville à la fin de la saison et à la place, elles disputeront un barrage pour rester dans le groupe principal dans cette compétition par équipes.

Tennis : Nadal jubile avant son grand retour https://t.co/g7JbjCwBvb pic.twitter.com/9pFGWQ66fB — le10sport (@le10sport) April 13, 2024

Garcia pas dans le coup

En lice vendredi face à Emma Raducanu, Caroline Garcia avait l'occasion de poursuivre le beau travail de Diane Parry après le premier match. L'ancienne numéro 4 mondiale avait le match en main face à la Britannique et a failli par couler à petits flots. C'est donc une défaite frustrante pour la Française qui avait retrouvé le sourire du côté de Miami après des mois de galère. En plus, elle a été remplacée le deuxième jour par Clara Burel, qui n'a pas pu se défaire de Katie Boulter non plus.

Parry, belle éclaircie