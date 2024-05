Roland-Garros : Cornet a rendu son dernier souffle

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Mardi, la dernière journée du troisième tour de Roland-Garros a donc livré tous ses enseignements concernant ceux qui ont réussi leurs débuts dans la compétition. Malheureusement, parmi les vaincus, Alizé Cornet a dû quitter le tournoi, qu'elle disputait pour la dernière fois de sa carrière. La Française a reçu un grand hommage plein d'émotions par le public du court central pour l'ensemble de son œuvre.

Ancienne numéro 1 française au classement WTA, Alizé Cornet a laissé entendre ces deux dernières années qu'elle prendrait bientôt sa retraite. L'heure est donc arrivée ce mardi 28 mai puisqu'elle n'a pas pu résister aux assauts de la huitième joueuse mondiale Zheng Qinwen. Malgré une belle résistance par moments, la Niçoise a dû s'incliner, non sans recevoir une magnifique ovation de la part du Philippe-Chatrier.

Une prodige à la longévité incroyable

Repérée dans sa jeunesse pour ses qualités sur le court, Alizé Cornet a débuté sa carrière professionnelle en 2005 à l'âge de 15 ans en remportant son premier match à Roland-Garros. Au deuxième tour, elle s'inclinera face à son idole Amélie Mauresmo, avant de remporter le tournoi chez les juniors deux ans plus tard. Elle joue cette année-là également l'Open d'Australie, qui constitue le grand départ de sa longue série de participations consécutives en Grand Chelem.

Un record qui veut dire beaucoup

Jamais une grande tête d'affiche du circuit mondial, Alizé Cornet a attendu très longtemps avant de jouer son premier quart de finale en Grand Chelem, lors de l'Open d'Australie 2022. L'ancienne numéro 11 mondiale de 34 ans voit même sa longévité récompensée puisqu'elle la détentrice d'un record sur le circuit féminin : elle vient de disputer son 69ème Grand Chelem consécutif. Personne n'avait fait mieux que 62 avant elle. En plus d'avoir une grande longévité, cela veut dire qu'elle a gardé très longtemps un état de forme suffisant pour continuer le tennis au très haut niveau.

Une grande personnalité du tennis français