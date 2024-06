Wimbledon : Après Roland-Garros, il annonce du lourd pour Djokovic !

La rédaction

Alors que Roland-Garros a refermé ses portes le 9 juin dernier, voyant Carlos Alcaraz remporter son premier titre sur la terre battue parisienne, c’est désormais vers le tournoi de Wimbledon que les yeux des fans de tennis se tournent. Sept fois vainqueur de la compétition, Novak Djokovic sera naturellement attendu au tournant.

Un peu plus d’un mois après la finale de Roland-Garros se tiendra à Londres le tournoi de Wimbledon. C’est le 1er juillet prochain que que les meilleurs joueurs du circuit tenteront d’aller chercher le titre suprême. Vainqueur à sept reprises sur le gazon britannique, Novak Djokovic n’a pas encore annoncé s'il prendrait part à la compétition. Victime d’une déchirure au ménisque, le Serbe avait dû déclarer forfait pour son quart de finale à Paris contre Casper Ruud. Pour Arnaud Di Pasquale, Nole ne reviendra que s’il se sent capable d’aller au bout.

Tennis : Djokovic reçoit un avertissement pour son retour ! https://t.co/r3BmrXNk35 pic.twitter.com/hoO4ovm4BK — le10sport (@le10sport) June 17, 2024

«S’il n’est pas à 100%, je n’y crois pas»

« Impossible n’est pas Djoko, mais dans quelles conditions ? S’il n’est pas à 100%, je n’y crois pas, c’est pas pour faire de la figuration. En plus à Wimbledon, il sait très bien que c’est un tournoi sur lequel il est capable d’aller encore battre ces jeunes. Encore plus peut‐être que sur terre battue d’ailleurs. » a expliqué l'ancien 39ème mondial sur le plateau d' Eurosport .

«Sur gazon, en fin de carrière comme ça, ils ont peut‐être plus de chance»