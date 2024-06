Tennis : Federer se lâche sur ses successeurs

Jean de Teyssière

Alors que Rafael Nadal et Novak Djokovic sont au crépuscule de leur carrière, deux jeunes joueurs pourraient se tirer la bourre durant plusieurs années. Jannick Sinner, 22 ans et Carlos Alcaraz, 21 ans sont le futur du tennis mondial. Le premier a remporté un tournoi du Grand Chelem, tandis que le second s'est déjà imposé à trois reprises en Grand Chelem. Mais pour Roger Federer, il est encore trop tôt pour faire la comparaison avec son duel face à Rafael Nadal.

Qui remportera Wimbledon ? Novak Djokovic sera vraisemblablement forfait et Carlos Alcaraz pourra donc tenter de remporter un deuxième sacre consécutif sur le gazon londonien. A moins que Jannick Sinner prenne sa revanche sur l'Espagnol, qui l'a battu en demi-finale de Roland-Garros...

Alcaraz et Sinner, la nouvelle génération dorée

En 2024, les deux premiers vainqueurs d'un tournoi du Grand Chelem ne sont ni Roger Federer, ni Rafael Nadal, ni Novak Djokovic. Pour le Suisse, c'est logique puisqu'il a pris sa retraite depuis deux ans mais ces vingt dernières années, Djokovic était habitué à remporter l'Open d'Australie et Nadal le tournoi de Roland-Garros. Mais cette année, Jannick Sinner s'est imposé à Melbourne tandis que Carlos Alcaraz est devenu le roi de la Porte d'Auteuil. De quoi offrir un duel légendaire entre ces deux joueurs ?

«Sinner et Alcaraz comme moi et Nadal ? Il est encore trop tôt pour en parler»