Mercato - OM : La presse italienne annonce le prochain transfert !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Avec les nombreux départs qui se profilent dans le secteur défensif, l'OM doit déjà assurer ses arrières en ce début de mercato estival. La piste menant à Lilian Brassier semble d'ailleurs très bien engagée depuis plusieurs jours, et la presse italienne confirme la signature imminente du joueur du Stade Brestois à l'OM, alors qu'il était également ciblé par Bologne.

Chancel Mbemba, Samuel Gigot, Leonardo Balerdi... C'est un fait, l'OM va probablement être contraint de remanier son secteur défensif cet été avec les nombreux départs qui sont annoncés. Et il semblerait que Pablo Longoria et Mehdi Benatia, respectivement président et conseiller sportif de l'OM, soient sur le point de rafler la mise avec l'une des sensations de la saison passée en Ligue 1.

Mercato - OM : Le gros coup négocié à l’étranger ! https://t.co/sEio3IEdO1 pic.twitter.com/9xuZ5QJYAl — le10sport (@le10sport) June 21, 2024

Brassier à un pas de l'OM ?

Le média italien Il resto del Carlino , quotidien de Bologne, confirme la tendance d'un transfert de Lilian Brassier (24 ans, Brest) à l'OM, et précise même que le défenseur central serait à un pas d'une arrivée au Vélodrome. Bologne était justement sur ses traces, mais va donc devoir se concentrer sur d'autres pistes comme le précise le journal transalpin.

Une valeur sure en défense

Cette grosse cote de Lilian Brassier sur le marché des transferts n'a rien de vraiment surprenant, puisque le joueur a fait sensation durant cet exercice 2023-2024 et que son club a réussi l'exploit de terminer troisième de Ligue 1. L'OM va donc pouvoir en profiter l'an prochain...