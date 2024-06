Tennis : Federer envoie un message à Nadal !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En annonçant l'année dernière que la saison 2024 serait probablement sa dernière sur le circuit ATP, Rafael Nadal continue les contradictions et plonge toujours ses fans dans l'incertitude. Le Majorquin de 38 ans a perdu au premier tour de Roland-Garros pourtant il refuse de dire que c'était sa dernière apparition à Paris. D'ailleurs, il y a quelques semaines, il a décidé d'intégrer dans son calendrier un événement un peu particulier : la Laver Cup, deux ans après sa dernière participation pour les adieux de Roger Federer au tennis.

La saison 2024 réserve encore énormément de surprises. Cette année, la Laver Cup, compétition créée sous l'impulsion de Roger Federer en 2017, aura lieu à Berlin du 20 au 22 septembre et elle comptera dans ses rangs un certain Rafael Nadal dans la Team Europe. Si le Majorquin ne prévoit pas forcément de prendre sa retraite lors de cette compétition comme son ami suisse en 2022, ce dernier pourrait se rendre disponible pour une occasion spéciale...

Federer de retour pour un double ?

Rivaux au cours de leurs carrières, Roger Federer et Rafael Nadal ont construit une véritable amitié au fil des années et les deux champions pourraient bien reformer un double lors de la prochaine édition de la Laver Cup, juste après l'US Open. « Je ne pense pas que nous jouerons en double à la Laver Cup. Mais si Rafa a besoin de moi, je serai toujours là… » a récemment glissé le Maestro pour Ubitennis . Pour rappel, Nadal sera associé pour le moment dans la Team Europe à Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev et Alexander Zverev.

Federer avait dit adieu au tennis avec Nadal

Tout proche de la retraite, Rafael Nadal n'est pas exactement dans la même situation que Roger Federer il y a deux ans. Néanmoins, une association entre les deux légendes serait à coup sûr un événement exceptionnel. En 2022 pour les derniers coups de raquette du Suisse, il était bien difficile de retenir ses larmes sur le terrain. Les spectateurs pourraient alors revivre des scènes similaires pour l'une des dernières apparitions de l'Espagnol.