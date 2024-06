Tennis : Djokovic dans le dur ? Il annonce la couleur !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Contraint au forfait avant les quarts de finale de Roland-Garros en raison d'une déchirure du ménisque, Novak Djokovic a dû passer par la case opération avant de se lancer dans un été bien agité. En effet, le Serbe devrait normalement observer une période de convalescence de plusieurs semaines et sa participation à Wimbledon paraît compromise dans les meilleures conditions physiques pour lui. Cette saison 2024 est importante pour lui puisqu'il a pour objectif de briller aux Jeux olympiques cet été mais cet épisode pourrait lui coûter cher...

A 37 ans, Novak Djokovic a dû se faire opérer pour soigner son genou et ce n'est jamais bon de connaître une telle blessure, surtout à cet âge-là. Malgré tout le Serbe est déjà de retour à l'entraînement et peut même déjà courir, deux semaines après l'opération. En attendant de savoir ce qu'il a décidé pour Wimbledon, qui commence le 1er juillet, il n'a pas cessé de rappeler que son vrai objectif est la médaille d'or à Paris cet été, sur les courts de Roland-Garros. Mais la tâche s'annonce plus que compliquée...

Djokovic se prépare pour Wimbledon

Au moment de son opération, son chirurgien paraissait très pessimiste sur les chances de le voir s'aligner à Wimbledon dans dix jours. L'arthroscopie du genou qu'il a subie nécessite normalement plusieurs semaines de convalescence et un retour en grande forme après six semaines, soit au moment des Jeux olympiques. Ces derniers jours pourtant, l'homme aux 24 titres du Grand Chelem semble se préparer pour le Majeur londonien avec beaucoup d'espoir. Reste à savoir dans quelles conditions il pourra arriver.

Tennis : Federer réalise le rêve de Zendaya ! https://t.co/ehoBPCk5cn pic.twitter.com/N4Yvw8qOrP — le10sport (@le10sport) June 21, 2024

Un état de forme pas suffisant pour gagner ?